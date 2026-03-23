Por Adrián López Carcelén |

Marc Giró está a punto de estrenar en laSexta su nuevo programa, 'Cara al show'. Para promocionarlo y adentrarse en su nueva casa, Atresmedia, el presentador visitó a Jordi Évole en 'Lo de Évole' el domingo 22 de marzo y charló abiertamente sobre muchos temas. La entrevista dejó grandes titulares y demostró que la personalidad de Giró va a continuar siendo igual de arrolladora e imprevisible que en su etapa en RTVE.

Marc Giró fue tajante y dejó clara su posición con respecto a su fichaje para laSexta. "Aquí el problema no lo tengo yo, lo tiene Atresmedia. Yo ya se lo dije al director de la cadena: 'Ustedes han contratado a un pingüino, saben lo que contratan. Y los pingüinos hacen de pingüino. No me vayas a llamar pidiéndome que rebuzne o que te dé leche'. Yo les he pedido paciencia, y si tú has contratado a un pingüino pues tendrás pingüinadas. No quiero llamadas (...). Atresmedia sabe lo que tiene y lo que ha contratado", dijo el presentador.

Marc Giró estrenará muy pronto 'Cara al show' en laSexta

A pesar de que su llegada a laSexta dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores, Giró aseguró que afronta con ganas su nueva etapa: "Tengo cabreadas a fachas y gente de izquierdas, a todos, y ahí es donde quiero estar". El comunicador dejó claro que "nos vendría bien a todos un lugar de encuentro tirando a progresista", y explicó que el nombre de su nuevo programa, 'Cara al show', es una forma de apropiarse de uno de los grandes símbolos históricos del fascismo: "El 'Cara al sol' es de todos. Lo hemos sufrido todos. El fascismo se ha apropiado de la palabra libertad, habrá que hacer lo mismo".

La llamada con Pedro Sánchez

Jordi Évole llamó a Pedro Sánchez en 'Lo de Évole'

. Pedro Sánchez se mostró juguetón y entró al trapo de los dos comunicadores. "De repente me entero por las noticias de que te has ido", le dijo el presidente a Marc Giró. "y que otras cadenas se alimenten de ellos", expresó Sánchez.

Marc Giró le contestó de inmediato y trató de poner en valor su figura en RTVE: "Estaremos de acuerdo, Pedro, en que la televisión pública ha sido para mí un trampolín y yo un trampolín para la televisión pública". Asimismo, el presentador lanzó al presidente del Gobierno una propuesta. "A ver si hay huevos de venir a mi programa un día de estos", le dijo, a lo que el presidente le respondió que estará "encantado" de hacerlo.