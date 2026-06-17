Por Fidel Conejero |

RTVE ha anunciado una profunda renovación de 'Aquí la Tierra' a partir del 1 de julio. El espacio pasará a realizarse íntegramente con medios propios de la corporación, una transformación que implicará cambios en su equipo y en los rostros de sus emisiones dominicales.

La nueva etapa de 'Aquí la Tierra' ya tiene fecha de inicio. RTVE ha comunicado que el veterano formato de La 1 arrancará una nueva fase el próximo 1 de julio, cuando pasará a estar realizado completamente con medios propios de la corporación pública. Entre las principales novedades se encuentran las salidas de Isabel Moreno y Quico Taronjí, hasta ahora responsables de las entregas dominicales del programa.

El anuncio llega apenas unas horas después de que Moreno se despidiera de la audiencia a través de sus redes sociales tras más de ocho años vinculada al espacio. La meteoróloga explicó entonces que la emisión del pasado 13 de junio había sido "posiblemente" su última participación en el programa, aunque no detalló los motivos de su marcha. Ahora, RTVE confirma una remodelación que afectará a la estructura del formato y a varios de sus rostros.

La corporación también ha informado de que, a partir de julio,. La medida se enmarca en el compromiso adquirido por la presidencia de la corporación y los sindicatos para reforzar la producción interna, convirtiendo aen el primer magacín de TVE que culmina este proceso de internalización.

Marc Santandreu, meteorólogo de RTVE

Marc Santandreu se pone al frente de los domingos

La nueva etapa traerá además una incorporación destacada. RTVE ha confirmado la llegada de Marc Santandreu, que asumirá la presentación de las emisiones dominicales del programa. El meteorólogo valenciano forma parte de la corporación desde 2020, donde ha desarrollado su trabajo en los espacios de información meteorológica y también ha presentado el programa de divulgación científica 'Curiosity'.

Con este movimiento, Santandreu recogerá el testigo de la dupla formada por Isabel Moreno y Quico Taronjí, que había estado al frente de las ediciones de los domingos desde su comienzo en 2017. Mientras tanto, Jacob Petrus continuará siendo la principal cara visible del formato en su nueva etapa.

Pese a los cambios, RTVE asegura que 'Aquí la Tierra' mantendrá la esencia que le ha convertido en uno de los espacios más reconocibles de las tardes de La 1. El programa seguirá apostando por la divulgación medioambiental, la información meteorológica, las tradiciones populares y la promoción del patrimonio natural y gastronómico.

La renovación llega, además, en uno de los mejores momentos de audiencia de su trayectoria. Según los datos facilitados por RTVE, el formato cerró mayo con un 12,1% de cuota de pantalla y 1.030.000 espectadores de media, mejorando en 2,9 puntos los resultados obtenidos en el mismo mes del año anterior. Por su parte, la edición dominical registró un 8,9% de share y 823.000 espectadores, situándose como líder de su franja.