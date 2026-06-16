Por Fidel Conejero |

Isabel Moreno se ha despedido de 'Aquí la Tierra'. La meteoróloga, que acompaña a Quico Taronjí en las entregas dominicales del espacio divulgativo de RTVE desde 2017, ha comunicado en sus redes sociales que el programa emitido el 13 de junio fue "posiblemente" su última aparición en el espacio de La 1.

Después de más de ocho años vinculada a 'Aquí la Tierra', Isabel Moreno ha anunciado el final de su etapa en el formato divulgativo de TVE. La meteoróloga ha compartido una extensa publicación en sus redes sociales en la que repasa su trayectoria en el programa y se despide tanto de sus compañeros como de la audiencia que la ha acompañado durante este tiempo.

Moreno recuerda que llegó al espacio en octubre de 2017 y reconoce que entonces no imaginaba que su aventura se prolongaría durante tanto tiempo. "Aquella primera vez creí que no iba a durar ni tres meses en aquel programa que ya conocía y admiraba... y finalmente fueron casi 104", escribe la divulgadora científica, en referencia a los más de ocho años y medio que ha permanecido en antena.

Durante su mensaje, la meteoróloga pone en valor eldurante este periodo yque hace posible el programa. También dedica unas palabras a, con quien hadurante estos años. "No imagináis", afirma, asegurando queen sus inicios en televisión.

Una despedida marcada por el agradecimiento a la audiencia y al equipo

La divulgadora explica que el programa emitido el pasado 13 de junio fue "posiblemente" su última participación en 'Aquí la Tierra', aunque evita darlo por completamente cerrado debido a los cambios que podrían producirse en la programación de TVE durante las próximas semanas por la cobertura del Mundial 2026. "La posibilidad de estar algún día entre semana tampoco es nula", señala.

Aun así, Moreno considera que había llegado el momento de despedirse de los espectadores. "No quería cerrar el programa con mi típico 'en el mismo sitio y misma hora, esto es Aquí la Tierra', porque sentía que os debía, al menos, un adiós", explica en su publicación.

La meteoróloga agradece el cariño recibido por parte de la audiencia y el trabajo de todos los profesionales que han formado parte del espacio durante estos años. "Muchas gracias a mis compañeras, compañeros y a toda la gente que nos habéis hecho grandes", concluye.