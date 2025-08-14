¿Está en marcha 'Camp Rock 3'? Los Jonas Brothers hacen saltar las alarmas

Por Fernando S. Palenzuela |

Y si alguien sabe bien de nostalgia, ese es Disney. Con la celebración de los 20 años, Miley Cyrus ya anunció que en 2026 regresaría 'Hannah Montana', aunque todavía no se ha especificado cómo será. Sin embargo, esta podría no ser la única vuelta de uno de los contenidos más exitosos de la época dorada de Disney Channel.

Los Jonas Brothers fueron parte del elenco de 'Camp Rock'

Con motivo de la promoción de su álbum 'Greetings from your Hometown', los Jonas Brothers participaron en 'Hot Ones Versus', donde se enfrentaron a varios retos. En uno de ellos, Joe Jonas debía comer una alita de pollo superpicante o leer su última nota del móvil. El cantante, con tal de no ver arder su lengua, decidió exponer lo que había escrito en su móvil recientemente.

"Lee 'Camp Rock 3'", dijo Joe Jonas antes de quedarse en silencio unos segundos mirando la pantalla de su móvil. Las caras de sus hermanos ante la revelación de este supuesto guion fueron un poema y Kevin Jonas rompió el silencio con un "esa es muy buena". Mientras los otros dos rompían a reír, el líder de DNCE finalizó con una disculpa: "Lo siento, Disney".

A Joe Jonas se le escapa un posible guion de 'Camp Rock 3'

La aparición de Demi Lovato

El rumor sobre la tercera entrega de 'Camp Rock' lleva varios años rondando e incluso hace unos meses Boardwalk Times aseguraba que era una realidad. No obstante, Disney no ha confirmado nada acerca de esta posibilidad ahora que parece habérsele escapado a Joe Jonas. Tan solo unos días antes de la publicación de este vídeo, los rumores ya inundaban las redes sociales por el reencuentro de Demi Lovato con los Jonas Brothers sobre el escenario, cuando cantaron 'This is Me' y 'Wouldn't Change a Thing', los temas de 'Camp Rock' y 'Camp Rock 2' que comparten.