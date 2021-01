Las marcas vetaron en 'Física o química' a Fer y Jan para anunciar sus productos

El tratamiento de la publicidad en las series ha ido evolucionando con el paso de los años, pero hubo una época en el que el descaro a la hora de introducir el product placement era lo común, como ocurrió, entre otras, en 'Física o química'. El problema de esto es que las marcas pueden decidir quién es la mejor representación para sus productos, como ha revelado Carlos Montero que ocurrió con 'Física o química'.

Javier Calvo como Fer y Andrés Cheung como Jan en 'Física o química'

El creador de la popular serie juvenil ha relatado a El País que las marcas pudieron tomar decisiones de a quiénes preferían para que promocionaran sus productos. De este modo, discriminaron a los personajes de Fer (Javier Calvo) y Jan (Andrés Cheung): "A Fer no lo querían, al chino tampoco. Eso ha cambiado mucho. Ahora a esas marcas tan potentes les daría vergüenza hacer eso".

'Física o química' sufrió la intención de mantener unos estereotipos en la juventud. En esta ocasión, fue la propia cadena quien limitó el consumo de alcohol y otras drogas: "En el capítulo 2 todo el mundo tomaba pastillas y la cadena nos dijo que los únicos que podían drogarse y beber alcohol eran 'los malos'", explica el también creador de 'Élite' y 'El desorden que dejas'.

La discriminación al colectivo LGTB

La discriminación sufrida por Fer por parte de las marcas no fue sino un gesto más de la discriminación existente hacia el colectivo LGTB que, por suerte, con el paso de los años ha ido desapareciendo. 'Al salir de clase' fue víctima de ello con Clara, a quien daba vida Laura Manzanedo. Este fue el primer personaje homosexual de la serie, quien se enamoraba de Miriam. Sin embargo, acababa por incendiar su casa y asegurar que el lesbianismo había sido solo una confusión.

"La cadena todavía no lo tenía muy claro. No le gustaba mucho. En esa época estaba más aceptado una relación entre dos hombres que entre dos mujeres. Cuando me tocó a mí escribir el episodio 500, insistí en que Clara aclarase que era bisexual", revela Eduardo Zaramella, uno de los creadores, en el citado artículo. Por ello, cuando introdujeron al personaje de Santi (Alejo Sauras), Jaime Palacios quiso dotarle de mayor rigor. Zaramella asegura que Telecinco "no quería mostrar besos ni relaciones sexuales con Santi. Que fuera gay, pero que no viésemos su vida gay". Finalmente, lograron que tuviera una pareja, la cual funcionó muy bien entre el público, dándose el primer beso homosexual en una serie española.