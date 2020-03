Marco Ferri ('GH VIP 5'), confinado en Milán por el coronavirus, relata la emergencia sanitaria en Italia

Italia es uno de los países que más están sufriendo la crisis del coronavirus con más de 15 mil infectados y mil muertos. Milán, principal foco de contagio, ha acabado por pedir a su población que se aísle en casa para así tratar de frenar las infecciones. 'Sálvame' ha querido saber de primera mano cómo se está viviendo allí la situación hablando con Marco Ferri.

Marco Ferri en su conexión con 'Sálvame'

El participante de 'GH VIP 5' explicaba desde una conexión en directo desde su casa en Milán la dura situación que se vive allí. "La situación es apocalíptica, todas las tiendas aparte de supermercados y farmacias están cerradas. El problema no es tanto las muertes, que son muchas, sino que la gente se ha enterado con gran retraso de la enorme emergencia sanitaria", expresaba.

"En los hospitales, los doctores tienen que decidir quién vive y quién muere. Están quitando los ventiladores pulmonares a ancianos para dárselos a gente más joven", relataba con crudeza. "He hablado con médicos neumólogos amigos míos y me decían que estas medidas han sido tomadas en guerra, donde debían decidir quién tenía que morir y quién no basándose en quién tiene más probabilidades de morir".

Aprender de Italia

Marco Ferri le relataba a Carlota Corredera una dura situación, y es que, según sus palabras, Italia ha llegado al colapso sanitario al no tener más medios. Por ello, el modelo apelaba a que España debía aprender de lo ocurrido en su país. "Es muy importante que entendáis que sois muy afortunados porque nos tenéis a nosotros, que estamos pasando por una situación en la que vosotros todavía podéis tener un adelanto y tomar medidas", contaba. "Las medidas son quedarse en casa y no subestimar el problema. Aquí todo el mundo ha subestimado el problema y los medios nos han informado muy mal, diciéndonos que quien tenía el coronavirus tenía una tos muy fuerte y fiebre y la mayoría de la gente es asintomática".