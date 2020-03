Mercedes Milá vuelve por carretera desde Roma por el coronavirus: "En cuanto llegue a casa, me encierro"

Mercedes Milá y el equipo de 'Scott y Milá' han regresado a España finalmente por carretera después de que decidieran desplazarse a Roma para grabar una nueva entrega del programa de #0 en Movistar+, obviando las recomendaciones del Ministerio de Sanidad de no viajar en la medida de lo posible. Tuvieron que enfrentarse a las dificultades de volver por la cancelación de los vuelos entre Italia y España, pero al final han podido trasladarse sobre ruedas.

'Scott y Milá' en la segunda temporada del programa

"Lo preparamos sin saber que se armaría la que se armado con el coronavirus y hemos estado a punto de suspenderlo", explicó la periodista a través de Instagram, pero el equipo tomó finalmente la decisión de grabar en la capital italiana después de hablar con Lorenzo Milá, hermano de la presentadora, que días antes había apelado a la calma en una conexión en directo para TVE. "Mi hermano nos ha quitado el miedo", afirmó. Además, también cotejaron la cifra de infectados por coronavirus en Roma antes de viajar el pasado lunes 9 de marzo, que ascendía a 94 frente a los 469 de Madrid. "Pero Italia tiene el estigma del virus y por eso puede parecer una irresponsabilidad", se justificó la catalana frente al aluvión de críticas recibidas por los usuarios.

"Estamos en nuestro viaje de intento de vuelta a España. Como veis, el paisaje es muy bonito y nuestra furgoneta va llena con mis compañeras. Vamos tranquilos, porque no tenemos absolutamente ningún síntoma. Nos lavamos las manos cada dos por tres y vamos incluso cantando, haciendo bromas o lo que sea, aunque a veces lo que se oye es un sonoro silencio. Y tenemos papeles", informó haciendo referencia a que disponen de unos documentos en los que asumen la responsabilidad de volver a España por carretera.

La llegada a Barcelona

Mercedes Milá publicó otra historia en Instagram cuando llegaron a Barcelona, donde percibió que la gente no estaba respetando las recomendaciones: "Acabamos de volver tras muchas horas de viaje de una ciudad con menos coronavirus que en Barcelona. Aquí notamos que la gente no cumple con las precauciones. Lo de estar alejados un metro unos de otros, mascarillas si estás contagiado o piensas que puedes estarlo. Y sobre todo, Roma estaba paralizada, muerta. No había nadie por la calle. En cambio, en Barcelona yo no noto cambios". Después se puso una mascarilla para acatar las advertencias de prevenir contagios. "Yo en cuanto llegue a casa, me encierro y sigo todas las recomendaciones sanitarias de fuentes oficiales", sentenció.