Por Beatriz Prieto |

'La isla de las tentaciones 7' sumó su sexta entrega la noche del miércoles 7 de febrero, en la que Sandra Barneda irrumpió en la villa de las chicas en plena fiesta. Todo un susto que acabó con una nueva incorporación a la lista de solteros: Álvaro Boix, quien fuera parte de una de las parejas de la cuarta edición del reality. El valenciano repetía por segunda vez como tentador, aunque no fue bien recibido por María Aguilar, con quien compartía un pasado en común.

María se reencuentra con Álvaro en 'La isla de las tentaciones 7'

, al encontrar a Boix en su dormitorio, después de que Barneda se lo ordenara. "¿No te alegras de verme?", planteó el valenciano, quien recibió una respuesta negativa por parte de María. "Pensaba que eras de otra manera, pero", le reprochó la andaluza. "Hay otro Álvaro y tú has conocido a los dos", se defendió el nuevo tentador.

Barneda reunió a las chicas y a Boix, momento en el que María comentó con ironía que "se va a pasar otro verano en República Dominicana", puesto que ya participó como soltero en la quinta edición. "Estoy alterada, pero bien, tranquila", aseguraba la novia de David, ante la preocupación de sus compañeras, ante las que confirmó que tuvieron una rollo y la última vez que se vieron fue en octubre. "Me mudé a Madrid y me encontré con Álvaro en una discoteca y pasamos una noche juntos", explicó María, quien ya había tenido algo con el valenciano antes de debutar en el reality.

"Estoy perdiendo un poco esa rabia"

La andaluza dejó claro a Boix que "a mí me decepcionaste", puesto que después de su encuentro, "te dije que no contases nada, que a David se lo contaría yo y no fue así". "Te faltó tiempo para ir contando las cosas. Como persona, me fallaste", le echó en cara. Barneda quiso saber si Álvaro podría ser una tentación para María, quien no había conectado con ninguno de los otros tentadores: "No, Álvaro fue un punto de inflexión en mi relación con David, porque siempre he sido la que ha tirado del carro con él y la que ha luchado por la relación y eso a él, aunque no estábamos juntos, sé que le dolió".

"Fue la primera vez que David vio que te podía perder. ¿Cómo crees que va a actuar?", planteó Barneda. "Espero que no le influya que él esté aquí o no. Si no confía en mí, no quiero tener una pareja que no confíe en mí, así que es una prueba más", confesó María, tras lo cual Boix reconoció que también conocía a Marieta Díaz porque "somos de la misma ciudad, pero yo conozco más a su pareja". Un tenso primer contacto entre la andaluza y el valenciano, que no tardó mucho en desvanecerse, como confesó la propia María: "Estoy perdiendo un poco esa ira y esa rabia que tenía hacia él".