Por Fernando S. Palenzuela |

Marieta Díaz ha sido la invitada a la quinta entrega de 'El debate de las tentaciones'. La concursante de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' ha sido la primera en ser infiel a su pareja, y eso que entró un poco más tarde que algunas de sus compañeras. Sin embargo, el flechazo con Sergio fue instantáneo y provocó un cambio de actitud en ella que terminó en beso con el tentador.

Sergio y Marieta en 'La isla de las tentaciones 7'

En el plató de Telecinco, Mario González , participante de la quinta temporada, quiso saber por qué había caído tan rápido en la tentación. ". Él tenía muchos celos, yo era muy independiente, trabajaba en la discoteca y a él no le gustaba el mundo de la noche.. Yo lo que le decía es que no le había vendido que era otra persona", explicaba la alicantina.

Menos conciliadora fue Alejandra Rubio, quien le reprochó que le había vendido a Álex que era una persona totalmente distinta. "Lo que dice Álex Girona de que yo soy más introvertida igual es porque mi novio no se molestó en conocerme de verdad", se defendía Marieta. "Si soy introvertida, no trabajo en el mundo de la noche, ¿no?".

Por otro lado, Makoke opinaba que no había estado bien que hablara mal de su pareja respecto al problema médico que sufría y que le impedía tener erecciones. "Él también (ha dicho cosas malas). Lo hemos dicho los dos. Me lo pintáis de santo y de santo no tiene nada", aseveraba la participante. "Me puedo arrepentir, porque soy honesta y lo quiero muchísimo y no quiero hacerle daño, pero yo estaba con mis amigas hablando de mi relación".

El reproche del amigo de Álex

Entre el público se situaba Adrián, amigo de Álex. Sandra Barneda le daba paso para que relatara cómo le había hecho sentir ver que Marieta le era infiel a su pareja. "No entiendo cómo tan rápido, después de dos días y sabiendo todo el esfuerzo que hizo, que cambió toda su vida por ti, lo has dejado como el tío más cornudo de toda España, que has demostrado que no lo quieres. Tú fuera le decías que era el hombre de tu vida y que ibas a estar toda la vida enamorada". No obstante, la entrevistada aseguraba que su relación ya pendía de un hilo al entrar al reality show de Cuarzo: "Dos meses antes le dije de dejarlo porque no iba bien. A lo mejor durante la relación yo ya he ido desenamorándome, me hizo gracia Sergio y pa'lante".