España está dividida. ¿El motivo? La trama que envuelve a José Luis Moreno desde hace poco más de una semana tras su detención por presunta pertenencia a una organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. La detención del productor ha provocado que numerosos rostros conocidos hayan aprovechado para contar sus experiencias con el productor.

José Luis Moreno y María José Cantudo

La actriz, que ha trabajado durante más de 20 años con Moreno, ha asegurado que "jamás" le ha debido dinero, a diferencia de Yolanda Ramos, Miguel Lago o Lydia Lozano, quienes denunciaron públicamente a Moreno tras no cobrar algunas participaciones en proyectos del productor. "Nunca me ha dejado a deber ni un duro. Jamás me ha faltado el respeto. Jamás he tenido un problema con él en ningún sentido", insistía durante su llamada. Además, aseguró que "es maravilloso trabajar con él".

Rompe una lanza a favor de su amigo

Además, aprovechó para contar que estuvo viviendo hace poco más de un mes en su casa. "He estado un mes entero ensayando en su casa porque le gusta hacer las cosas muy bien hechas. (...) Tiene una casa muy grande, pero luego dices: 'quiero ver un buen cuadro' y no lo veo", ha asegurado una de las pocas voces que han levantado un teléfono para apoyar al productor.