María León recuerda 'SMS: Sin miedo a soñar': "¡Qué maravilla! El peor papel que he hecho en mi vida"

María León está de plena promoción con su nueva película "Los Japón" y, para promocionarla, ha acudido a 'La resistencia'. Como es habitual en este programa, del film en cuestión apenas hablaron, porque se optó por divagar y dejarse llevar por donde la conversación les llevase. Uno de los asuntos que surgió fue su primer proyecto, la ficción televisiva en la que debutó: 'SMS, sin miedo a soñar', en los inicios de laSexta.

María León, explicando cómo actuaba en 'SMS: Sin miedo a soñar' en 'La resistencia'

Soltando una carcajada y aplaudiendo, la sevillana exclamó: "¡Qué maravilla! El peor papel que he hecho en mi vida. No sabía, yo tenía muchas ganas de hacerlo bien, pero no", reconocía ante Broncano. "Hacía de la contrincante de Amaia Salamanca. Yo me sentaba en el sofá, me miraba y decía: 'Qué mal lo hago'", contaba riéndose María León recordando aquella etapa.

"Además actuaba con las manitas así, por el racord", explicaba cerrando los puños y uniéndolos. Esta decisión fue un recurso interpretativo que surgió a raíz de que le pidieran repetir las escenas. "Actuaba y me decían luego: 'Vale, es buena, pero vamos a grabar otra y tienes que hacerlo todo igual'. ¿Cómo? ¿Tengo que recordar todo lo que he tocado?". Por ello, decidió poner las manos de tal modo que no pudiera tocar nada y así repetir las escenas las veces que hiciese falta, sin perder la continuidad en sus movimientos. Aun así, reconoce tener "mucho cariño al personaje, pero sin duda era 'Sin miedo a soñar'".

Otros papeles de sus inicios

"Por suerte he trabajado mucho después. Estuve en 'La tira' que yo me divertía muchísimo con el personaje de la Chari, que trabajaba, tenía tres hijos y los dejaba en el supermercado", recordaba la actriz que aseguraba haber "hecho todos los capitulares de todas las series pero nadie se acuerda porque no me conocían". Contó una anécdota de cuando participó en 'Hospital Central' como la novia de Rai: "Me siento muy orgullosa de haber dicho una frase que todos soñaron con que se dijera en la serie: '¿Pero no hay más médicos en España?'".