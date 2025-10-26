Por Julia Almazán Romero |

Amador Mohedano regresó al plató de '¡De viernes!' dispuesto a hablar de todo: su estado de salud, su relación con Rosa Benito y, sobre todo, la distancia que le separa de su sobrina, Rocío Carrasco. Sin embargo, sus palabras no tardaron en desatar una fuerte polémica. El hermano de "La más grande" no solo arremetió contra la hija de Rocío Jurado, a la que calificó de "traicionera", sino que además aseguró que "ha luchado más por sus parejas que por sus hijos" y que lo que ha hecho con la familia "es una canallada".

Durante la entrevista, el gaditano fue más allá al hablar del intento de suicidio de Rocío Carrasco, confesado públicamente por ella misma en televisión. "No me lo creí", afirmó tajante. Terelu Campos, presente en plató, le recordó que Carrasco "salió del hospital con un informe médico y tratamiento psiquiátrico y psicológico". Mohedano, sin inmutarse, respondió: "Si mentir, miente todo el mundo". Sus palabras provocaron una evidente incomodidad entre los colaboradores y una ola de indignación en redes sociales.

María Patiño en 'No somos nadie'

La reacción más contundente llegó por parte de María Patiño. La presentadora desde su cuenta de X (antes Twitter), denunció la escena como "violencia en directo", además, lamentó que "en su empeño de dar un giro a la historia contada y probada, siguen sin ser conscientes del daño a la marca". Patiño, que siempre ha mostrado su apoyo a Rocío Carrasco, compartió además informaciones sobre el informe médico que acredita el intento de suicidio de la hija de Rocío Jurado, reforzando así su denuncia pública.

Amador Mohedano habla de su exmujer Rosa Benito en '¡De viernes!'

Un enfrentamiento familiar que no cesa

Las palabras de Mohedano tambiénde profesión, que cuestionaron que un formato de gran audiencia siga dando espacio a discursos que reavivan el dolor de Rocío Carrasco. En plató, los colaboradores escuchaban atónitos las declaraciones del televisivo, que no dejó nada en el tintero. Por ahora, la familia ha permanecido en silencio, pero hay rumores del entorno sobrepor las duras declaraciones, según cuenta Egos.

El testimonio de Amador Mohedano vuelve a poner sobre la mesa el eterno conflicto en el clan de Rocío Jurado. Mientras él insiste en que Fidel Albiac "abdujo" a su sobrina, la alejó de la familia y afirmó sin rodeos que "no la trataba bien", Rocío Carrasco continúa alejada de un entorno que, como demuestran episodios como este, sigue dividido y enfrentado ante las cámaras. Además, no se quedó ahí y narró la relación de Rocío Flores con la pareja de Carrasco, y es que, según él, Albiac "encerraba y castigaba" a los dos hermanos Flores.