María Patiño filtra su posible fichaje por TVE a causa de un micro abierto

Por Alejandro Burrueco Marín |

María Patiño ha continuado desarrollando su carrera profesional en televisión tras su salida de Telecinco. La periodista no es solo la conductora de 'Ni que fuéramos Shhh' en Canal Quickie y Ten, sino que también fue a TVE como invitada a 'La revuelta' con su amiga y compañera Belén Esteban, así como a 'El gran premio de la cocina'. De hecho, Patiño podría haber encontrado otro hueco en la cadena pública, tal y como se le ha escuchado decir a causa de un micro abierto durante la publicidad de su programa.

María Patiño y Belén Esteban en 'La revuelta' en TVE

El pasado lunes 4 de noviembre,para los espectadores de Canal Quickie. Sin embargo,. "¿Qué pasa?", preguntaba sorprendida Belén Esteban.

"Me acaban de ofrecer lo de 'Bake Off'", reveló Patiño a su amiga sin saber que la estaban escuchando también todos los espectadores de Twitch y YouTube. Por su parte, Salcedo también se asombró y quiso dar pistas desconociendo que se había oído: "¡Qué fuerte! Lo que se está cocinando ahora mismo en los sofás con los colaboradores es muy fuerte". Rápidamente, sus compañeros preguntaron a la joven si se había escuchado: "No, no, lo tenéis bajado, yo creo que no se ha escuchado".

POR FAVOR MARÍA PATIÑO EN BAKE OFF PODRÍA SER LO MEJOR QUE LE PASE A LA TELEVISIÓN, ACÉPTALO POR DIOS #NiQueFuéramos04N pic.twitter.com/4BqCLH06nr — Núria | Kiki stan ? (@basicvillanelle) November 4, 2024

Tensión por la filtración

No obstante, Salcedo no las tenía todas consigo y preguntó para que le contestara el público a través del chat: "Una pregunta, ¿se ha escuchado algo que ha dicho María Patiño?". La digital creative se alarmó cuando le confirmaron que sí, así que fue a informar a la presentadora, que lamentó su despiste: "¡No!". Bruman se quedó a cargo de los comentarios y también avisó: "Se escuchó la oferta, María...". "Tenéis una exclusiva en la publi", concluyó Salcedo.

De esta manera, quedó bastante claro que Patiño había sido llamada para participar en la segunda edición de 'Bake Off: Famosos al horno'. En el caso en el que aceptara la oferta, la comunicadora seguiría los pasos de su excompañera Terelu Campos, que fue la octava expulsada de la primera edición de TVE.