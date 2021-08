La vuelta de vacaciones de María Patiño no está siendo nada fácil para la presentadora. Desde que regresó y se hizo eco de una declaración de Amador Mohedano, la de 'Socialité' ha recibido críticas por todos los lados tras hacer público el contenido de dicha charla, en la que se insinuaba que José Ortega Cano le "daba mala vida" a Rocío Jurado. Si a eso le sumamos que el representante fue ingresado en el hospital un día después de las afirmaciones de Patiño, el asunto se complica todavía más.

María Patiño y Ana María Aldón

Como era de esperar, Ana María Aldón no tardó en defender a su marido, atacando con firmeza a la colaboradora de 'Sálvame'. "María Patiño ha metido la pata hasta el corvejón", empezaba diciendo la de 'Viva la vida'. "Estás haciendo acusaciones muy graves. Públicamente y delante de toda España, estás acusando a mi marido de ser un maltratador. Vas a tener un problema, ya te aviso. No estés tan tranquila porque no solamente va a ser Amador Mohedano", sentenciaba la mujer del extorero.

Por su parte, María Patiño tampoco se ha quedado callada y ha respondido a Aldón en 'Socialité' el 29 de agosto de 2021. "Yo me he hecho eco de unas palabras de Amador Mohedano. Kiko Hernández le pregunta a Rocío Carrasco sobre lo mismo y ella le dice que no le puede contestar", se justifica la presentadora. "Aquí destapan todos, una vez más, lo que parece ser que ha pasado y yo desconozco. Por esta regla de tres, habría que demandar a Rocío Carrasco", explicaba la periodista.

Una llamada inesperada

"Yo voy a seguir cargando con vuestra mochila, pero es muy sospechoso que no os señaléis entre vosotros", sentenciaba María Patiño, bastante cabreada. Tras responder a las advertencias de Ana María Aldón, la conductora del programa producido por La Fábrica de la Tele ha tenido que lidiar con la llamada de Jacqueline, una amiga de Amador Mohedano. "Los disgustos y el estado de ansiedad que se tiene cuando algo le influye provoca esa gravedad en la úlcera. No me digas que tenga cuidado. Querrás audiencia pero con la mentira no se gana la audiencia", decía ella, mostrándose muy alterada por la situación.

"Es un delito el vincular una enfermedad a unas declaraciones de un periodista. No tengo intención de ir a los juzgados, pero cuidado. Conozco el diagnóstico de Amador. Yo no aviso, las cosas llegan porque yo no aviso", explicaba María Patiño, recordando que le pasó algo parecido con Fidel Albiac. "Lo importante es cuidarse todos los días y tener una dieta equilibrada", insistía la presentadora, mandándole ese consejo al hermano de Rocío Jurado.