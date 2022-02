Rocío Carrasco sorprendió el pasado 16 de febrero con su visita a 'El programa de Ana Rosa', magacín en el que nunca había aparecido y donde trabaja Rocío Flores. Un día después, su hija estaba citada para sentarse en el club social y comentar la última hora del mundo del corazón, pero, aprovechando la situación, fue cuestionada sobre cómo había vivido la entrevista de su madre.

Rocío Flores, entre lágrimas en 'El programa de Ana Rosa'

Ante una Rocío Flores muy afectada, Joaquín Prat le preguntaba si las palabras de Carrasco cambiaban en algo su punto de vista, a lo que ella respondía con un rotundo "no". "Me habría gustado de corazón que me hubiera dejado de lado desde el minuto 0 en el que se planteó hacer el documental. Pero lo hecho hecho está", explicaba la tertuliana.

La joven afirmaba que la puerta a una reconciliación con su madre va a seguir cerrada: "Lo tengo presente desde hace muchos años y más desde el documental y ahora", comentaba en referencia a las últimas palabras de su madre. No obstante, buscaba el lado positivo a toda la situación, mientras afloraban las primeras lágrimas: "Si de esta manera se da el paso de que se deje de hablar respecto a mí y se me deje respirar, esa es la parte positiva".

El compromiso de 'El programa de Ana Rosa'

Rocío Carrasco insistió en su entrevista que quería que se dejara de lado a su hija. Joaquín Prat, de este modo, se comprometió a que así sería, hecho que le reafirmaba a su compañera de programa: "Aquí no se va a mencionar más el episodio, te lo digo así con contundencia", comentaba en referencia a la sentencia de malos tratos de Rocío Flores a Rocío Carrasco. En este punto, la hija de Antonio David Flores rompía a llorar: "Estoy cansada de llorar ya, me veo sometida a una presión y ya he tocado fondo".

Rocío Flores opina sobre las declaraciones de Rocío Carrasco en 'El programa de Ana Rosa'

Pese a la propuesta de Prat de parar la conversación para que se tranquilizara, Flores se negó a marcharse alegando que había "venido a dar la cara" y, por esa razón, se iba a quedar en plató. "No quiero ni entrar (en lo negativo). Lo hecho hecho está y lo respeto. Yo necesito mi tiempo y recomponerme y pensar en mí y en mi salud sobre todo", confesaba. "Principalmente sufro por mí, pero tengo dos hermanos y me duelen los dos. Tengo una hermana con 9 años y me duelen muchas cosas también por ellos".

Tras estas palabras, el presentador daba paso a publicidad y, a la vuelta, no se volvió a hacer mención del tema. El equipo comentó la última hora de 'Secret Story: La casa de los secretos', la trama de espionaje del PP y el hermano secreto de Anabel Pantoja, en donde Rocío Flores no intervino en exceso. Pero antes de despedirse, quiso "dar las gracias de corazón a las personas que, de un modo u otro, me han mostrado su apoyo".