María Teresa Campos se pronuncia sobre su ruptura con Bigote Arrocet: "Por WhatsApp me dijo adiós"

Desde que Terelu Campos y Carmen Borrego leyeran en 'Viva la vida' un comunicado emitido por su madre, María Teresa Campos, para confirmar su ruptura con Edmundo Arrocet, las especulaciones sobre qué podía haber pasado entre la pareja surgieron rápidamente. En 'Socialité', la periodista Marina Esnal afirmó que había sido la veterana comunicadora la que había decidido poner punto y final a su relación con el cómico, pero la realidad es que Bigote dejó a María Teresa por WhatsApp. La matriarca de las Campos ha querido dar su versión en primera persona y ha concedido una entrevista a ¡Hola!, donde se sincera y habla sobre sus sentimientos.

María Teresa Campos, dolida por su ruptura con Bigote Arrocet

"Por WhatsApp me dijo adiós, que no lo buscara ni lo llamara porque sería peor. No me parece bien cómo lo ha hecho", ha confesado María Teresa Campos, que se muestra dolida por la forma en la que Bigote ha puesto fin a su relación de seis años. Tras la sorpresa inicial, la presentadora explica que le inundó la pena: "He llorado mucho porque él era mi compañía. Mi amigo, mi amante, mi todo".

"No pretendo tampoco decir nada malo de la persona con la que he estado casi seis años. Voy a contar la realidad", ha explicado María Teresa sobre la entrevista que ha concedido a la conocida revista. En sus declaraciones se ha mostrado muy sincera y ha contado cómo se encuentra en estos momentos: "A día de hoy, no me puedo creer que no me quisiera".

Descarta la reconciliación

María Teresa Campos también ha explicado que tiene muy claro que no va a volver con el humorista: "Cierro la puerta a la reconciliación". Pero en la exclusiva también se ha mostrado muy optimista acerca de su futuro, en el que el cómico no tiene cabida: "Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo". Hace unos días, su gran amiga Maite Valdelomar explicó en 'Viva la vida' que la comunicadora "está bien de ánimo".