María Teresa Campos y Paolo Vasile protagonizan un inesperado acercamiento en la Madrid Fashion Week

En la primavera del año 2019, María Teresa Campos vivió un importante varapalo profesional y es que Mediaset España decidió no renovar con ella el contrato tenían ambas partes. La comunicadora malagueña se quedó entonces sin trabajo y hasta ahora no ha encontrado el formato perfecto con el que regresar a la pequeña pantalla. Durante este tiempo sí ha realizado diversas apariciones televisivas y ha protagonizado entrevistas en varios medios de comunicación y en muchas de estas charlas no han dudado en lanzar algunas pullitas a Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España.

Terelu Campos, María Teresa Campos y Paolo Vasile

Un ejemplo es su última aparición televisiva en 'El cielo puede esperar', formato de Movistar+ en el que protagonizó su propio entierro. En ese espacio cuando se habló del mítico "gilipollas" que le dedicó Campos en Antena 3, la periodista no dudó en afirmar que "ya se lo ha cobrado de sobra", haciendo una clara alusión al tiempo que la dejó sin formato en pantalla y el no quererle renovar el contrato con Mediaset España. Precisamente, respecto al tiempo en que estuvo sin programa pero contratada por el grupo, Campos afirmó que "se me hizo un daño profesional irreparable (...) ya que si se me contrata durante dos años como presentadora y colaboradora no es para que te dejen en tu casa"

Estos son solo dos ejemplos de la cantidad de pullitas que la malagueña le ha lanzado al italiano, algo que parecía evidenciar una mala relación entre ambos que parece que no existe finalmente. Prueba de ello es lo que pudimos ver este martes 29 de enero en la Madrid Fashion Week. María Teresa Campos acudió junto a su hija Terelu al evento para ver el debut de su nieta Alejandra Rubio en el desfile de otoño/invierno 2020-2021 de Ágatha Ruiz de la Prada. La colaboradora de 'El debate de las tentaciones' se estrenaba como modelo y su familia no quiso perdérselo. No lo hicieron ni ellas ni Vasile y es que el consejero delegado de Mediaset España también acudió al evento.

¿Regreso a Telecinco?

A muchos sorprendió la buena sintonía que se evidenciaba entre ellos y es que incluso se sentaron juntos en la "front row" del evento y no dejaron de hablar y bromear durante todo el desfile. Parece claro que la mala relación que pensábamos que había entre ambas partes no existe. ¿Veremos a la comunicadora regresar entonces a Telecinco? Por ahora es una incógnita, lo que sí sabemos es que su futuro profesional cuenta ya con futuros proyectos, tal y como la malagueña reveló poco tiempo atrás. "Tengo mucha ilusión por cosas nuevas que vienen" pero no quiso avanzar nada porque "soy muy supersticiosa como buena andaluza que soy y no me gusta decir las cosas hasta que han pasado, estoy muy ilusionada". Por ello, no dejó claro si el posible proyecto está ya cerrado: "A lo mejor, quizás, veremos a ver...".