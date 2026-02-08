Mariam Hernández ('Padre no hay más que uno, la serie'): "Últimamente estamos muy sensibles con el humor"

Por Alejandro Rodera |

Los Vicho Vaello han llegado a Atresplayer para reformular 'Padre no hay más que uno'. La primera serie de la franquicia, que cambia de personajes sin perder el espíritu de las exitosas películas, ha tratado de renovar el universo creado por Santiago Segura con una nueva familia que se enfrenta a diferentes desafíos, pero también a un caos muy familiar.

Al frente de este elenco regenerado se encuentran Mariam Hernández y Daniel Pérez Prada, que dan vida a un matrimonio con perspectivas opuestas a la hora de educar a sus cinco hijos. Aun así, ambos forman un equipo que, como nos comenta la actriz canaria en una entrevista junto a otros medios, tiene un objetivo claro: enganchar a ese amplio público que ha abarrotado las salas de cine.

Mariam Hernández junto a Inés de León en 'Padre no hay más que uno, la serie'

¿Cómo ha sido para ti asumir el reto de 'Padre no hay más que uno, la serie'?

Lo he asumido con mucha alegría e ilusión, pero también con mucho respeto. Cuando vienes de una saga con tanto éxito, que ha ganado tantos millones en el cine y que ha visto tanta gente, hay un respeto, pero desde un principio nos dijeron que tuviéramos muy claro que era un proyecto diferente. Aunque está basado en el universo de 'Padre', es un nuevo formato, una nueva familia, una nueva mamá, un nuevo papá, unos nuevos niños...

¿Y cómo es tu personaje?

Helena es una mujer que educa a sus hijos de una manera muy tradicional. Si tiene que pegar un buen grito, lo hace. Y, sin embargo, Mateo, su marido, aboga por una educación mucho más respetuosa y por el diálogo consciente. Entonces, cuando arrancamos cambian los papeles, ya que Helena ha sido la que ha llevado la casa hasta ahora y la serie empieza cuando me ofrecen un nuevo trabajo, donde gano mucha pasta, y obligamos a toda la familia a mudarse. Ahora Mateo va a llevar la casa y a los niños y yo, la verdad, creo que tanto diálogo no funciona.

Hay una base del universo de 'Padre', pero estamos en otro lugar

Al ser madre en la vida real, ¿qué has podido aplicar al personaje?

Te sirve porque sabes muy bien cómo va el mundo de los niños. Sabía que no iba a haber un segundo de silencio. Sabía que iba a ser muy difícil la concentración. Como madre sabes que va a ser complicado. Nunca he tenido cinco, con lo cual no sabía que llegaba a ese nivel de intensidad. Y es bastante intenso grabar con cinco niños y hay mucho ruido y hay muy poco silencio y era muy difícil la concentración. Pero también es verdad que los niños aportan algo de estar aquí y ahora. Te obligan a estar, te obligan a mirarlos, te obligan a buscar. Eso te hace estar muy viva en el set y es muy interesante. En cuanto al personaje, no tiene nada que ver conmigo como madre. Helena pega cada silbido y cada grito... Yo jamás lo haría.

¿Te genera presión que esto venga de una franquicia tan taquillera o lo prefieres?

En un principio hubo mucho respeto porque no sabíamos muy bien qué querían ni por dónde iban a tirar los personajes, pero nos explicaron que era otra familia completamente diferente. No tiene nada que ver. Es un trabajo nuevo en el que hay que descubrir. Aun así, confiamos en que todas esas personas a las que les gustaron las películas también se enganchen ahora a la serie.

La familia de 'Padre no hay más que uno, la serie'

¿Qué se ha rescatado de las películas y qué novedades se han introducido?

Con respecto a las películas, el universo. Cuando lo ves reconoces dónde estamos. Y también esas familias con tanta locura y con tantos niños caracteres tan diferentes y tan peculiares. En cuanto a lo nuevo, a mí lo que me fascina de la serie es cómo está grabada, el formato.

Se apuesta por un falso documental que exige un tono muy distinto al de una comida tradicional.

Es muy real. En la manera de grabar hay cosas, salvando las distancias, que te recuerdan a 'Modern Family' o 'The Office'. Hay mucha cámara en mano y me encantan la luz y el director de foto, es increíble. Es verdad que se nota que es otro proyecto. Se ve ese universo, pero es otro proyecto. Y, aparte, me gusta mucho la duración. Me parece que en comedia funcionan muy bien los capítulos cortos y las tramas con principio, enredo y desenlace.

Es bastante intenso grabar con cinco niños. Hay mucho ruido y poco silencio

¿Crees que se han corregido de alguna manera los estereotipos de las películas que han podido suscitar ciertas críticas entre el público?

Estamos en otro mundo. Hay una base que es el universo de 'Padre', pero estamos en otro lugar. No podemos comparar en eso porque estamos en otro mundo.

Y muchas veces los estereotipos también se ajustan a la realidad, ¿no?

Es inevitable. A veces la realidad supera la ficción. A mí me han pasado cosas que te dicen, 'Bueno, venga, qué exagerado. Qué estereotipo', pero es la realidad. Últimamente, a veces estamos muy sensibles con el humor, y yo entiendo que hay un respeto y que hoy en día es muy importante no sobrepasar determinadas líneas en ciertos temas por los que se lucha, pero también creo que tiene que haber un poquito de libertad en la comedia y en la ficción.

Siempre has hecho mucha comedia y últimamente estabas haciendo más drama. ¿Te ha costado, después de que te viesen en otro tipo de papeles, aceptar esto y volver otra vez a la comedia?

No. Estoy muy contenta, porque yo precisamente siempre hacía un tipo de comedia muy específica, una comedia mucho más alta, y este año he hecho 'La caza' y 'Weiss & Morales' y ahora estoy grabando 'A la deriva', así que estoy muy contenta por poder mezclar eso con la comedia, que es algo me encanta. Lo que me gusta es que me puedan ver para cualquier género siempre que yo encaje, porque antes estaba más encasillada en comedia y poder pasar ahora de hacer 'La caza' a 'Padre no hay más que uno', a mí me encanta.