Atresplayer desvela sus primeros estrenos de 2026: 'Padre no hay más que uno', 'Entre tierras 2'...

Atresplayer aún no ha concluido el año y ya ha empezado a confeccionar el calendario de 2026. La plataforma de streaming de Atresmedia culminará el mes de noviembre con el final de la segunda temporada de 'La Ruta' y con el estreno de una de sus mayores apuestas, 'Las hijas de la criada', para después lanzar 'Los protegidos: Un nuevo poder' el 14 de diciembre.

Una vez superadas esas citas, se sucederán cuatro lanzamientos tan llamativos como variopintos. Durante la gala del Atresplayer Day, celebrada en Gran Canaria en la noche del sábado 29 de noviembre, el grupo de comunicación ha detallado cuáles serán las siguientes apuestas en aterrizar en el servicio digital: 'Padre no hay más que uno, la serie', 'Rafaela y su loco mundo', la segunda entrega de 'Entre tierras' y 'La Nena'.

La familia de 'Padre no hay más que uno, la serie'

Ese cuarteto de series copará el cuatrimestre inicial del próximo año, ya que se ha detallado que llegarán, una tras otra, entre enero y abril. En primer lugar, verá la luz 'Padre no hay más que uno, la serie', el spin-off televisivo de la exitosa franquicia de Santiago Segura, que le ha cedido el testigo a los directores Inés de León y Raúl Navarro. Su debut en Atresplayer se producirá el 25 de enero y servirá para conocer a la familia Vicho Vaello, que emprenderá una gran aventura con un tono muy familiar. A cargo de la producción se encuentra la compañía responsable de la saga original, Bowfinger International Pictures, que ha contado con la asociación de Sony Pictures International Productions y la participación de Atresmedia y Prime Video.

El reparto protagonista de la segunda temporada de 'Entre tierras'

Dos esperados regresos

Después, tendrá lugar el estreno de otra comedia, '', que, tras su paso por el Festival de Sitges,. En este caso, se trata de la adaptación de 'El alucinante mundo de Rafaella Mozzarella', que ha sido llevada a la pantalla por su propio autor, el cómico Aníbal Gómez , que también la dirige junto a Ernesto Sevilla . Su protagonista es Rafaela ( Ingrid García-Jonsson ), una fantasiosa joven que. Atresmedia se encarga de la producción de espíritu chanante en colaboración con Estela Films, Pólvora Films, Boomerang TV y Tenampa Films.

Más allá del humor, Atresplayer apostará por dos retornos de diversa índole. En marzo irrumpirá la segunda temporada de 'Entre tierras', el drama que volverá a la carga tras haberse emitido en Antena 3 y haber despuntado en Netflix en 2024. Megan Montaner asumirá una vez más el rol de María, aunque la trama plasmará sus desafíos dos décadas después de haber perdido a Manuel e introducirá a fichajes como Rodolfo Sancho o Silvia Abascal. Posteriormente, los nuevos capítulos, producidos en colaboración con Boomerang TV, también se verán en el prime time de Antena 3.

Por último, en abril se lanzará 'La Nena', es decir, la tercera temporada de 'La novia gitana', que se desplegará en Atresplayer dos años y medio después de la emisión de 'La red púrpura'. La coproducción de Buendía Estudios Canarias y Diagonal (Banijay Iberia) vuelve a estar liderada por Paco Cabezas, mientras que al frente de su elenco se encuentran Nerea Barros y Lucía Martín Abello como Elena Blanco y Chesca, las cuales estarán inmersas en un caso muy lúgubre en esta adaptación libre de la saga de Carmen Mola.