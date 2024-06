Por Joan Centelles Martínez |

Miri Pérez-Cabrero se ha quedado a las puertas de la final de 'Supervivientes 2024'. El giro de guion en la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' del domingo 9 de junio dio como resultado la inesperada expulsión de la concursante, que estaba nominada junto a Marieta Díaz, Rubén Torres y Arkano. En su vuelta a España, la superviviente se ha reencontrado en plató con sus familiares y amigos y ha hecho balance de su paso por la isla.

Miri Pérez-Cabrero y Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes 2024'

Durante la entrevista con Jorge Javier Vázquez , el programa emitió un vídeo resumen del paso de la concursante por Honduras, que. Sin embargo, fue en una de las preguntas que le lanzó el presentador cuando la superviviente contestó algo que nadie esperaba.

"¿A quién echas de menos?", le empezó diciendo Vázquez. "Echar de menos, no (...) Pero he tenido conexiones. He conectado con Marieta", decía la concursante, antes de que el presentador la interrumpiera con un: "Ahí está su madre". "¡Ay, que no te había reconocido! ¡Que pensaba que eras la Esteban, tía!", expresó muy sorprendida Pérez-Cabrero, llevándose incluso las manos a la cabeza.

El presentador empezaba a reír ante una desconcertada concursante que no dudó en levantarse para saludarla y pedirle perdón. "Ya verás cuando se entere Belén", bromeaba Vázquez. "He pensado: sí que está guapa la Esteban", comentó la superviviente entre las risas y aplausos del público.

Más parecidos

La apodada como "princesa del pueblo" no fue la única colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' que se mencionó en este divertido momento. Pérez-Cabero continuaba contando con quién más había tenido conexión durante el concurso, instante en el que mencionó a Pedro García Aguado. "Allá al final tienes a la hermana, que a lo mejor te parece Lydia Lozano", le contestó con humor el presentador.