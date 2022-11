La emisión de 'La isla de las tentaciones' de la noche del jueves 17 de noviembre en Telecinco dejó tras de sí un momento sorprendente que nunca antes se había producido en la historia del reality: Mario González se dejaba llevar por la rabia y arrojaba la icónica tablet del programa al suelo de una patada. Una reacción que se dio después de que el madrileño viera varias imágenes en las que su novia Laura Casabela compartía varios momentos bastante picantes con Adrián, al igual que se dieron numerosos besos.

, manifestó Mario, después de recordar su hoguera de confrontación . El madrileño vio cómo su pareja bailaba provocativamente con Adrián y, manifestaba Mario, apartando la mirada. El novio de Laura apuntó que "la pequeña esperanza que tenía, en el primer vídeo se va". "", añadía el madrileño, a quien su pareja había visto besando a Carmen poco después de su reencuentro.

La preocupación de Mario llegó hasta el punto de que preguntó a sus compañeros si lo que había visto debía "considerarlo mi culpa", momento en el que Samuel Chávez le recordó que la deslealtad de Laura antes de su reencuentro se había dado cuando ella "no vio nada". El programa les mostró a continuación más imágenes de la alicantina con Adrián, quien le hacía caricias por la espalda, el culo y los muslos. "¿Qué coño hace, tío?", soltaba Mario, cada vez más alterado, para después apuntar que "ya parecen novios. No creo que tenga la cara de venir y decir que se está acordando de mí, como el otro día dijo".

"Este comportamiento no se puede producir"

El hecho de que Adrián deslizase un hielo por la pierna de Laura hacia su zona íntima o los provocativos besos y lametones que la pareja compartió en el jacuzzi sobrepasaron a Mario que, incapaz de contener su enfado, sorprendía a los presentes descargando una patada contra el atril de la tablet, que cayó al suelo. "No puedo con eso. No puedo más. ¿Pero cómo le están chupando eso?", estalló el madrileño, quien enseguida fue arropado por sus compañeros. "Mario, por favor. Chicos, volved a la hoguera. Mario, no voy a aceptar ningún comportamiento como este", atajaba Barneda, con firmeza, mientras el novio de Laura regresaba a su lugar.

"Es lo único que no tenía que hacer. Esas cerdadas", mascullaba el madrileño, que explicó que "no puedo ver eso de ella. Teníamos un compromiso que los dos hablamos eso antes de entrar". "Me da igual", soltaba la catalana, visiblemente enfadada, tras lo cual le indicó a Mario que recogiera la tablet y colocara "bien el atril". "Todavía estoy esperando una disculpa. Este tipo de comportamientos no se pueden producir en una hoguera. Si no le hubieras dado una patada al atril, podrías ver el final del vídeo o incluso más imágenes", señaló Barneda, ante lo que el madrileño compartió su alivio porque "a lo mejor me ha venido hasta bien entonces", dado que había evitado ver más vídeos, después de pedir perdón a la presentadora.