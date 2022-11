'La isla de las tentaciones' alcanzó su noveno programa semanal la noche del jueves 17 de noviembre, en Telecinco, con una entrega en la que los chicos vivieron una nueva hoguera. No obstante, nada más reunirse con Sandra Barneda, la presentadora sorprendía a los participantes al anunciar la expulsión de Javi Redondo, que se quedaba así sin ver ni una sola imagen de su novia, Claudia Martínez, ni siquiera a través de los vídeos de sus compañeros. De hecho, con la marcha del barcelonés, recayó en ellos la tarea de ver los vídeos de la pareja Javi para contárselo cuando regresaran a Villa Paraíso.

Javi se reprende a sí mismo en 'La isla de las tentaciones' mientras abandona la hoguera

, declaró Javi al comienzo de la hoguera. El barcelonés quiso destacar que "me he abierto mucho más", hasta el punto de que, al igual que compartió su deseo de que la relación de Claudia con Álvaro Boix no hubiera avanzado. "Tu comportamiento fue inadmisible y por este motivo", anunció la presentadora.

"Javi, hay imágenes de Claudia para ti, pero no vas a verlas porque estás expulsado de la hoguera", comunicó entonces Barneda, quien añadió que "en este mismo instante debes regresar a Villa Paraíso". Lejos de protestar, el barcelonés le pidió a Mario González que se fijase "en todo" antes de abandonar la hoguera: "Esto me pasa por hacer el tonto, tío. Te portas como un niño pequeño". Asimismo, ante las cámaras del reality, el novio de Claudia dejó claro que "soy alguien que, cuando la caga, sabe asumir que lo ha hecho y sé que los actos tienen consecuencias", tras una marcha que supuso que ni siquiera pudiera ver a su pareja a través de las imágenes de sus compañeros, los cuales vieron cómo Claudia disfrutaba con Álvaro de su "destierro".

"Javi se echa a correr otra vez"

"Luego no se lo maquilléis", aconsejó Mario, antes de ver las imágenes de Claudia, en las que se podía ver a la barcelonesa disfrutando de la playa con Álvaro, charlando sobre su cercana relación con el valenciano e incluso disfrutando de un masaje en la espalda. "Si ve esto Javi, echa a correr otra vez", soltaba Mario, para después admitir que "ahora sí que puedo ver algo de complicidad entre ellos". "Con el masaje ese, sé que Javi se vuelve loco si lo ve", añadía además el madrileño, a quien se sumó Andreu Martorell al coincidir en que "se los ve a gusto en la cita y da a entender que le falta algo de Javi".

El cuarteto pudo ver también cómo Claudia compartía con el soltero lo que quería de una relación y reconocía lo bien que estaba en su compañía, al igual que confesaba que alguna vez había deseado besarlo. "Me sorprenden las imágenes de Claudia. Se lo intentaremos explicar de la mejor forma posible y esperemos que se lo tome bien, tranquilo, que se quede con las palabras y el problema de la relación", reflexionó Samuel Chávez, mientras el resto de compañeros de Javi apostaba por contarle todo "con tacto, porque lo hundimos". "Se lo vamos a contar como es, para que abra los ojos y dependa de él, no de ella tanto", añadía el tinerfeño.