Melyssa solicita una hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones 2': "Necesito explicaciones"

'La isla de las tentaciones 2' no está siendo una de las mejores experiencias para Melyssa Pinto. La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' lleva sufriendo por Tom Brusse desde el inicio del programa y ha sido incapaz de terminar los pocos vídeos que le han mostrado en las hogueras sin echarse a llorar. Es la única de las chicas que prácticamente no ha salido de la cama, excepto para convertirse en toda una leyenda del programa al escaparse de Villa Playa y colarse en la casa de los chicos al grito de "Tom Brusse, eres un desgraciado" y pedirle explicaciones a su novio por los juegos que estaba teniendo con algunas tentadoras. No obstante, las imágenes de su chico besando a Sandra han terminado por destrozar a la influencer y ha tomado la decisión de zanjar el asunto cuanto antes.

Melyssa Pinto llega a la hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones 2'

En 'El debate de las tentaciones' del 13 de octubre han mostrado varias imágenes inéditas del programa 7 que se emitirán el 14 de octubre y han adelantado que Melyssa será la chica que solicite una hoguera de confrontación: "Necesito una respuesta y una explicación sea la que sea: que se ha enamorado, que se ha vengado... Necesito saber el por qué porque creo que no me merezco esto", explica la extronista quien llega al enfrentamiento "nerviosa pero más fuerte que nunca". Tom Brusse por su parte tiene la opción de no acudir al encuentro y quedarse viviendo su experiencia con Sandra en la República Dominicana como soltero: "Si no aparece, abandonaré, pero no quiero que vuelva a tener ningún contacto conmigo", asegura Pinto a Sandra Barneda antes de conocer si el francés se atreverá a acudir a la cita.

La hoguera de confrontación de esta pareja es uno de los momentos más esperados de la temporada. Melyssa Pinto no solo podrá escuchar las explicaciones y motivos que han llevado a Tom Brusse a lanzarse a los brazos de otra mujer, sino que la participante de 'La isla de las tentaciones 2' tendrá que plantearse su futuro en el programa y si continuar o no con su pareja. A pesar de todas las imágenes que ha visto de su novio y de todas las noches sin dormir, Pinto no descarta perdonar la infidelidad y continuar con su relación siempre y cuando el francés le demuestre su amor sin volver a acercarse a ninguna de las tentadoras y volviendo a conquistarla: "En primer lugar debería no ver más imágenes de besos y ver que realmente quiera conquistarme. Necesito que luche por mí si quiere estar a mi lado", sentenciaba.

Tom Brusse confirma que se besó con Lisbeth

Al inicio de la edición, Lisbeth informó a Melyssa que durante la grabación de 'MYHYV', Brusse y ella se habían besado. En ese momento el francés pidió a su pareja que confiara en él y que no se fiara de las palabras de Lisbeth. En 'El debate de las tentaciones' han mostrado unas imágenes inéditas donde el novio de Pinto confiesa a Sandra que era cierto y que lo había ocultado por miedo a los celos de su pareja. Después de admitir su desliz con Lisbeth, el francés fue a hablar con ella y a pedirle perdón por negarlo delante de todo el mundo: "Voy a ser valiente, me da vergüenza", aseguraba un Tom supuestamente arrepentido de haber mentido. Esta confesión es desconocida por Melyssa, quien podría enterarse durante la hoguera de confrontación y terminar fulminantemente su relación con el francés.