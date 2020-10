Lester se acuesta con Patri en 'La isla de las tentaciones': "Mi noche de pasión fue maravillosa"

*En elaboración

El miércoles 14 de octubre, 'La isla de las tentaciones' emitió su séptima entrega, que arrancó fuerte, con la noche de pasión que Lester Duque vivió con Patri, una de las solteras. Ambos fueron los protagonistas de la que era ya la tercera pareja en mantener relaciones sexuales en el reality, después de Tom Brusse y Sandra, y de Dani y Marta Peñate, pareja de Lester, a quienes Duque solo había visto besándose cuando llegó hasta el final con Patri.

Lester y Patri se acuestan en 'La isla de las tentaciones'

El momento se produjo después de que la tentadora se convirtiera en un gran apoyo con Lester, quien sufrió un contundente bajón tras ver en la hoguera a su pareja besándose con Dani, uno de los solteros. "Dar un paso más con ella ha sido de locos", reconoció el participante, quien confesó a Patri que "me gustas más todavía" tras pasar la noche juntos. "No quería pasar unas barreras por respeto a que él tiene pareja, pero creo que no lo ha hecho por venganza a Marta, sino porque le gusto", declaraba por su parte la tentadora.