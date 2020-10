Melyssa, molesta por el collar del veto en 'La isla de las tentaciones': "Espero que a Tom le duela"

La noche del martes 13 de octubre, 'El debate de las tentaciones' celebró una nueva gala en la que se emitió el momento en el que los solteros de las distintas villas descubrían quién de ellos había sido elegido por los participantes del complejo contrario para recibir el collar del veto. Una decisión por la que tanto Óscar Ruiz como Lía se quedaron sin la posibilidad de vivir sendas citas con Mayka Rivera y Alessandro Livi, algo por lo que Melyssa Pinto no dudó en manifestar su descontento.

Melyssa manifiesta su descontento ante sus compañeras en 'La isla de las tentaciones'

"Me ha molestado bastante, porque ellas opinan que como mi novio, no sé cómo llamarlo, ha avanzado todo lo que ha podido, pues no merece la pena", confesó Melyssa, algo enfadada, antes de opinar que "creo que se merece este castigo". Una forma con la que, desde su punto de vista, le hiciera entender a Tom que "en la medida que puedo, voy a intentar que no puedas seguir" teniendo citas con Sandra, y que no pudo decidir con sus compañeras, dado que tuvo que retirarse tras ver los besos de su pareja con la soltera. "¿Qué crees que pensará Tom cuando vea que Sandra no ha recibido el collar?", quiso saber entonces Sandra Barneda. "Espero que esté pensando que es porque no le doy importancia, aunque se la esté dando. Espero que le duela, la verdad. Que entienda como que yo he pasado a otra fase de mi vida", manifestó Melyssa, tajante.

"Hablando con Melyssa, me arrepiento de no habérselo dado a Sandra", confesó por su parte Melodie Peñalver, al escuchar las palabras de su compañera. De hecho, en la villa de los chicos, la mayoría apostaron por la posibilidad de que Sandra fuera la soltera vetada, incluido Tom, quien apuntó a la posibilidad de que pudiera ser "por venganza". "Supongo que está intentando mandarme un mensaje, que me quiere todavía, que quiere seguir conmigo", declaró el participante, quien apuntó al hecho de que Melyssa "quizás ya no quiere saber nada de mí" si Sandra no recibía el collar, algo que finalmente ocurrió. De hecho, fue Lía la escogida por las chicas para evitar que tuviera una cita con Alessandro, decisión que sorprendió a todos los presentes. "Tan solo con una cita, ¿qué puede haber visto para que le haya molestado tanto?", cuestionó Livi, sobre su pareja, Patry Guimeras. "Creo que nuestra complicidad ha sido de amistad, de buen rollo, de pasarlo bien", defendió el participante, antes de añadir que "no le veo sentido a este veto tan rápido".

"Es egoísta por su parte"

Óscar y Lía reciben los collares del veto en 'La isla de las tentaciones'

Alessandro confesó también que le molestaba "un poquito" el veto a Lía, con quien deseaba "tener una nueva cita", momento en el que la soltera rompió a llorar. "Me gustaría seguir conociéndolo. Ahora puede tener un acercamiento con otra chica, yo podría sentirme desplazada", declaró la tentadora, antes de recibir un abrazo de consuelo por parte de Livi. "Hasta el momento no había tenido preocupaciones y ahora me está dando vueltas la cabeza", reconoció el novio de Patry, de quien apuntó que "se le ha cruzado el cable". "Tengo miedo de que, en consecuencia de esto, pueda tener algún comportamiento en la villa del que se pueda arrepentir", reconoció Alessandro ante las cámaras, al hablar de su pareja.

En el caso de Óscar, el soltero fue el más votado por las participantes sobre la posibilidad de que recibiera el collar del veto, algo que ni él ni Mayka parecían estar esperando. "Lo veo como un acto de inseguridad. Yo en su lugar no lo habría hecho", afirmó el tentador, antes de defender que "si tenemos feeling y estamos siendo nosotros, vamos a seguir igual aunque me hayan vetado en la cita". "No me rindo: al revés, voy a dar más de mí", prometió Óscar, quien opinó que la elección de Pablo y sus compañeros estaba hecha "con mala idea, para desestabilizarla a ella y también a mí". "No sé cómo tomarme ese collar. No sé si es por rabia, por joder o que realmente lo está pasando mal", confesó por su parte Mayka. "Tengo muchas dudas ahora mismo y me siento muy mal", concluyó la participante, después de asegurar sobre Pablo que "frenarme ahora que está viendo que estoy tan feliz, es egoísta por su parte".