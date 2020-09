Makoke, la compañera de fiestas de Marta López que no ha sido despedida de Mediaset

El pasado 20 de agosto Mediaset España decidió aplicar mano dura con Marta López a raíz de unas imágenes que ella misma compartió en sus redes, en las que se la observaba de fiesta en Marbella en compañía de varios amigos, sin mascarilla e intercambiando gestos de cariño sin respetar la distancia social. El grupo de comunicación despidió fulminantemente a la colaboradora y prescindió de ella en 'Sálvame', 'Ya es mediodía' y todos los posibles espacios en los que pudiese tener cabida.

Si bien la decisión definitiva habría estado condicionada por el supuesto positivo en coronavirus que habría dado la que fuera concursante de 'GH 2', que además no tomó precauciones y acudió con normalidad a su puesto de trabajo, el comunicado oficial de Mediaset no entraba en ese terreno. El escrito atribuía el despido de Marta a la "actitud públicamente irresponsable que ha manifestado en su ámbito privado, al no mantener la rigurosa conducta que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria provocada por la COVID 19".

Makoke en el plató de 'Viva la vida' (29/8/2020)

Sin embargo, una de las amigas de López que aparecía en las controvertidas imágenes de la fiesta en Marbella era Makoke, habitual también de los platós de Telecinco. Aunque se podría esperar que Mediaset también vetase la entrada de la exmujer de Kiko Matamoros a sus instalaciones, lo cierto es que en los últimos días se la ha podido ver en programas de la cadena. Además, al contrario que en el caso de Marta López, que no ha vuelto a ser siquiera mencionada, las intervenciones de Makoke han alimentado los contenidos de 'Sálvame' posteriormente.

Makoke visita 'Viva la vida'

Makoke acudió este sábado 29 de agosto a 'Viva la vida' y, entre bambalinas, fue entrevistada por Toñi Moreno sobre su exmarido, su nueva novia (también llamada Marta López) y su hija, Anita Matamoros. Concluido este encuentro, ambas entraron juntas al plató para seguir comentando las polémicas más recientes con el resto de colaboradores. Este martes 1 de septiembre, 'Sálvame' seguía haciéndose eco de la visita de Makoke al programa de los fines de semana.

Se entiende que el equipo de 'Viva la vida' tomó todas las precauciones que exige Mediaset y se aseguró de que Makoke se sometía a las pruebas necesarias y guardaba la cuarentena correspondiente en caso de requerirla, pero no deja de resultar contradictora la disciplina aplicada entre una y otra tertuliana. Bien es cierto que la ex de Matamoros asiste al grupo solo de forma esporádica y sin una vinculación tan fuerte como la que había contraído Marta López a raíz de su ruptura con Alfonso Merlos, pero parece que a la empresaria le ha tocado recibir un "castigo ejemplarizante" que sirva de aviso al resto de rostros de la cadena.