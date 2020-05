Marta López estalla contra 'Sálvame' y rompe a llorar: "No me voy porque necesito trabajar"

A Marta López le ha pasado factura la sobreexposición mediática que vive desde que salieron a la luz las infidelidades de su ex Alfonso Merlos. Habitual de los platós en los últimos días, este miércoles se ha producido el estallido definitivo de la que fuera concursante de 'GH 2' y no ha podido contener las lágrimas en directo.

'Sálvame' comenzaba la semana destapando supuestas aventuras de Marta López con hombres casados, lo que ponía en entredicho su integridad moral. Lo que empezó como un rumor a dado lugar a que se hable de que ha estado con personalidades importantes, políticos y futbolistas, haciendo que no pueda más y se rompa. "¡Llevo 15 días que no se los deseo a nadie!", ha dicho llorando.

Marta López, más rota que nunca en televisión

"¿Qué hago, me paso todo el día desmintiendo?", ha espetado a María Patiño al ser cuestionada por qué no niega haber estado con un hombre casado. Fuera de si, Marta se ha puesto en pie y se ha plantado contra el programa que, mientras le da de comer, saca sus trapos sucios a diario. "Parece que estoy disfrutando porque soy generosa y contesto a tres preguntas porque sé dónde trabajo", exclamaba.

A la colaboradora no le gusta que se dé a entender que ha sido "un pendón desorejado", pero tampoco que digan que disfruta siendo la víctima del "Merlos Place". "No disfruto, ayer deseaba que nadie hubiese visto el programa", defiende, ya que hay quien cree que está feliz siendo la protagonista del momento y hasta se alegra de ver los datos de audiencia que está cosechando.

"Necesito trabajar"

"Yo lo único que necesito es trabajar, pero si hace falta no vengo", ha continuado Marta. Explica que entiende que en 'Sálvame' se exponen las vidas privadas de sus colaboradores y por ello ha entrado al juego, pero ya no puede más. Del mismo modo, reconoce no poder abandonar la televisión porque necesita el dinero: "No me voy porque necesito trabajar".

Kiko Hernández, a través de videollamada, se mostraba dolido por haber formado parte del morbo mediático en torno al escándalo de su amiga. “Me rompe el corazón verla así, me mata”, reconocía, justo antes de recibir en directo una llamada de la madre de Marta. Esta volvía a alterarse para pedir que su familia se mantenga al margen: "Que no entre nadie, no quiero dar un disgusto a nadie porque soy mayorcita. ¡Lo que me faltaba, que entrase mi madre para decir con quién he estado y con quién he dejado de estar!".