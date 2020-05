'Sálvame' destapa la presunta relación de Marta López con un hombre casado mientras estaba con Merlos

*En elaboración

'Sálvame' ha aportado nuevos datos que desestabilizan la imagen que Marta López ha querido transmitir desde que se destapó la infidelidad de Alfonso Merlos con Alexia Rivas. Según el programa de las tardes de Telecinco, la colaboradora habría mantenido una relación sentimental con un hombre casado que habría durado un año. La aventura se habría podido solapar con el inicio de su noviazgo con el periodista, ya que terminaría después de verano de 2019 y empezó con él en octubre.

=Marta López

Su supuesto amante sería uno de los hombres más importantes de España, según 'Sálvame', y estaría felizmente casado hasta el punto de protagonizar a menudo portadas de revista con su mujer. El programa ha prometido desvelar su identidad a lo largo de la tarde de este lunes 4 de abril, aunque Kiko Hernández confirma que su amiga ha estado con personalidades muy importantes de nuestro país.

Un giro en "Merlos Place"

Este descubrimiento supone un giro en el culebrón nacional conocido ya como "Merlos Place". Desde que saltó el escándalo, la concursante de 'GH 2' ha hablado abiertamente de su relación con Alfonso Merlos y se ha mostrado como la víctima de las infidelidades del periodista, afirmando no tener nada que esconder y defendiendo no temer las represalias que pudiera tomar su ex. Con este hallazgo el poder de Merlos quedaría reducido a la nada en comparación y, además, se empieza a cuestionar la integridad de la que había presumido Marta hasta ahora.