Rafa Mora destapa la "rajada" de Miguel Frigenti contra Marta López al sentirse traicionado por ella

El "Merlos Gate" sigue siendo el tema estrella de los magacines de Telecinco y es que sus protagonistas siguen copando horas y horas de televisión en los canales de Mediaset. Pero lo que poco podíamos imaginar es que la historia todavía iba a contar con más giros en su trama. El último se produjo este lunes 4 de mayo durante la emisión de 'Sálvame'. Jorge Javier Vázquez explicó que los responsables del espacio cuentan con una información contrastada que afectaría, y mucho, a la imagen de Marta López. La colaboradora habría mantenido una relación sentimental en el último año con un hombre casado muy importante de nuestro país. Su identidad no fue revelada pero sí se avanzó que su nombre se encontraría en la lista de "los 30 hombres más famosos de España".

El tema sin duda revolucionó a todos en plató, especialmente a Miguel Frigenti, que pese a ser amigo íntimo de Marta López no conocía esta historia. El colaborador se mostró muy descolocado y decepcionado con la que creía su amiga, y así se lo hizo saber en privado a una persona de su círculo de confianza. Frigenti envió una nota de voz desde dentro de los baños de Mediaset España, pero lo que poco podía esperar es que al otro lado de la puerta se encontraba Rafa Mora, dispuesto a revelar lo que había dicho en esa conversación privada y así a intentar crear un importante cisma en la relación de amistad que hasta ahora mantenían Frigenti y Marta López.

Rafa Mora y Miguel Frigenti en 'Sálvame'

"Me parece muy sucio y feo lo que has hecho", empezó contando Mora, para después revelar lo que escuchó en esta intensa conversación. "He ido al baño (...) y he escuchado a una persona poniendo fina a otra (...) que si era una mala persona, una mala amiga, que como le ha podido hacer eso... y sí, la voz era de Miguel Frigenti", siguió el colaborador. "Al salir del baño le he avisado que se lo iba a contar a dirección (...) porque no me parece bien que vaya de amigo de Marta López y por detrás la ponga fina (...) quizás es que ella no se considera tan amiga de él", sentenció el colaborador, ante un Frigenti completamente indignado por lo que estaba escuchando. "Estaba hablando con una persona de mi plena confianza (...) y tengo todo el derecho del mundo a tener una conversación privada y a sentirme decepcionado con Marta", empezaba defendiéndose el colaborador.

El periodista reconoció que efectivamente, se siente decepcionado con la que creía su amiga ya que al desconocer este importante episodio de la vida de Marta se ha dado cuenta que "no soy amigo de Marta López (...) que he terminado siendo un pelele (...) y eso me lleva a un estado de tristeza". Este se considera "engañado (...) ya que yo sí he compartido llamadas, confidencias (...) y ella no me ha contado esto de su vida", y se mostró molesto con que Marta no respondiese a sus mensajes quejándose. Pese a ello, tiene claro que nunca la traicionaría ni hablaría de su vida privada en televisión. "No lo voy a hacer ni ahora, ni en ningún plató de televisión (...) jamás hablaré de su vida íntima, nunca", sentenció el colaborador de 'Sálvame'.

Un nuevo bombazo en el "Merlos Gate"

Pese a ello, el tema no quedó ahí y es que Rafa Mora reveló otra bomba que también afectaría frontalmente a Miguel Frigenti y a Marta López. Según este, en el baño también escuchó decir a Frigenti que Marta López habría solapado su relación con Alfonso Merlos con su anterior pareja. "Miguel le contaba a la persona que estaba al otro lado del teléfono que ella no dejó a su pareja hasta que inició o solapó su relación con Merlos", afirmó Mora, algo que Frigenti negó tajantemente. Un giro en la trama, que tal y como bien apuntó Gema López, daría un vuelto a toda la historia. "Esto cambia radicalmente porque hasta ahora, insisto, Marta era una víctima del señor Merlos (...) pero esto nos muestra una faceta distinta", afirmó la periodista.