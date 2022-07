'Supervivientes 2022' alcanzó su décimo tercera gala semanal el 14 de julio, cuando Marta Peñate e Ignacio de Borbón se enfrentaron a la final del juego de líder, con la noria infernal como protagonista, después de haber sido los vencedores en la semifinal. El duelo, lejos de terminar rápido, marcó un récord de quince minutos en los que ambos supervivientes se mantuvieron en la estructura, razón por la que se detuvo la prueba y ambos fueron nombrados líderes, en medio de una gran emoción que se hizo patente especialmente en el caso de Peñate.

Marta Peñate, llorando, junto a Ignacio de Borbón y Lara Álvarez en 'Supervivientes'

Al ver que ninguno de los dos concursantes se movía apenas de su lugar en los más de trece minutos que llevaban de tiempo, el programa optó por darles minuto y medio más, hasta los quince, para aguantar: si ninguno de los dos caía al agua, ambos serían los líderes de la semana. "¡Aguantad, anclaos a esos postes, a esa noria, que os lo merecéis!", animó Lara Álvarez, tras dar la noticia a ambos supervivientes mientras no dejaban de girar. Un aguante que duró hasta que concluyó la cuenta atrás, cuando ambos concursantes se dejaron caer al agua, agotados.

La primera se mostraba entonces sumida en un evidente llanto por el que su compañero no dudó en abrazarla mientras el resto de concursantes y el público en plató celebraban su triunfo. La canaria, además, lanzó un beso al cielo, sin dejar de llorar, antes de que ella y Borbón se reunieran con Álvarez, con quien se fundieron en un cariñoso abrazo. "¿De quién te has acordado mirando al cielo, Marta?", quiso saber entonces la presentadora. "Yo quiero muchísimo a mi familia, a mi novio lo amo, pero en paliativos, vi morir a la persona que más quería, que era mi abuelo. ¿Y sabes en qué pensaba todo el rato? En que había bajado y me estaba abrazando", compartió la concursante, sin dejar de llorar, antes de dedicar su victoria al difunto.

"Mira la guerra que me ha dado"

Por su parte, Borbón alabó el aguante de su compañera incluso cuando tenía la idea de que la victoria sería del madrileño. "Mira la guerra que me ha dado, que casi estoy muriéndome", bromeó el concursante, tras lo cual dedicó su victoria a todos sus seres queridos y le hizo entrega del collar de líder compartido a Peñate, puesto que él ya lo había lucido en varias ocasiones a lo largo de la edición. "Yo no tenía ninguna expectativa, pensaba que a la mínima que se mareara se iba a tirar y encima tenía a Ignacio delante. Y una vez más, me ha callado la boca. Es muy grande", confesaba el novio de Peñate, Tony Spina, en plató, donde elogió además que ninguno de los dos se hubiera "descolgado ni una sola vez".