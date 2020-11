Chabelita habla sobre su posición en el conflicto familiar en 'La casa fuerte': "Me gustaría escucharlos"

La noche del domingo 22 de noviembre, Telecinco emitió la octava gala de 'La casa fuerte', en la que el equipo aprovechó para mostrarle nuevas imágenes a Chabelita Pantoja de lo que estaba ocurriendo en torno al conflicto familiar entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Entre ellas, las palabras que su hermano había lanzado esa misma tarde en 'Viva la vida', por las cuales Isa llegó a confesar sus intenciones una vez estuviera fuera del reality: tratar de escuchar ambas partes y, en la medida de lo posible, ayudar a solucionar las cosas.

Isa Pantoja, atenta a las declaraciones de su hermano en 'La casa fuerte 2'

El hijo de Isabel señaló que el hecho de que su madre "esté condicionada por mi tío es una realidad", aunque "te condicione quien sea, el culpable es uno mismo". Palabras con las que su hermana se mostró de acuerdo, tras lo cual señaló que la tonadillera "contó con la ayuda de su hermano y ha estado en momentos muy complicados, pero llega un punto en el que tienes que vivir tu vida". "Cuando ha sido más libre es cuando tenía pareja. Creo que le pasa como a mí, que no sabe vivir sola", confesó la concursante, quien apuntó a que la artista "tiene miedo a quedarse sola, por eso ella no toma ciertas decisiones y no se ve capaz de hacer lo que quiere". A continuación, emitieron las imágenes en las que Kiko aseguraba que su madre "lo que tiene que hacer es llamarme". "Yo no lo voy a hacer, porque lo he hecho muchas veces. Es ella la que tiene que darme explicaciones", añadía el hijo de la tonadillera, ante lo que su hermana manifestó que "algún día tendrán que dar el paso".

"Estoy en una posición que no me beneficia", meditó Pantoja. "Decidí apartarme, pero ahora, viendo cómo va, cuando salga me gustaría hablar con uno y con otro. Me gustaría escucharles y saber lo que me tengan que contar", confesó la concursante, quien apuntó a que, "si puedo poner un poco de mi parte, lo voy a hacer", dado que "estuve en esa posición y me habría gustado que alguien me tendiera una mano". "Todo lo que sea sobre este tema, va a ir a peor. Es un daño que no hace falta hacer", opinó Chabelita, quien no dudó en compartir sus intenciones con su pareja, Asraf Beno, una vez concluida la conversación con Jorge Javier Vázquez. "No cambias nada fuera, puedes hasta salir perjudicada. Tonta serías de meterte", declaró el modelo, tratando de quitarle la idea de la cabeza, ante lo que Pantoja defendió que "algo se puede hacer siempre".

"No me sirve de nada mantenerme al margen"

Chabelita escuchó también como su hermano afirmaba que "el día que aparezca por Cantora, será el día que mi abuela ya no esté", algo sobre lo que la concursante opinó era "una de las cosas más fuertes". "Lo más fácil sería quitarme del miedo, pero si puedo hacer algo cuando salga, lo haré", insistió Isa, de quien Jorge Javier alabó que "jamás la has tachado de mala madre. Siempre has intentado mantenerla apartada de tus guerras. A tu madre nunca le has disparado". Además, Pantoja mostró su perplejidad al recordar lo mucho que habían cambiado las cosas desde que ingresó en el concurso, cuando no se quiso "meter, aunque las cosas estaban un poco caldeadas". "Llevo quince días aquí y es bomba tras bomba, a cual más desagradable. No me sirve de nada mantenerme al margen. Ya me tengo que meter", reflexionó Pantoja, quien deseó "estar bien con los dos, pero a veces lo justo es lo justo".