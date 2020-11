Isa Pantoja estalla en 'La casa fuerte' al conocer declaraciones sobre su madre: "Se está yendo de las manos"

La noche del domingo 22 de noviembre, 'La casa fuerte' alcanzó su octava gala en Telecinco, en la que la organización del reality optó por compartir más cosas con Chabelita Pantoja sobre el conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Entre ellas, las declaraciones que personas del pasado de la tonadillera, como Teresa Rivera, Pepi Valladares o Luis Lara, íntimo amigo de Paquirri, lanzaron contra ella en distintos programas emitidos en Telecinco en los últimos días.

Isa Pantoja escucha las declaraciones contra su madre en 'La casa fuerte 2'

"Estoy preparada para cualquier cosa", confesaba la concursante, antes de ver las imágenes, momento en el que confesó que "lo que más me inquieta es saber cómo está mi madre". "He podido saber cómo está mi hermano, he podido escucharlo. De mi madre no tengo ni idea de cómo está", explicó la concursante, a quien Jorge Javier Vázquez desveló que la tonadillera "no se está de brazos cruzados, está recopilando muchísima información sobre la herencia. Está muy enfadada con Kiko". "La entiendo perfectamente. Me lo creo. Creo que más que enfadada, debe de estar dolida por la situación. No se lo esperaba", vaticinó Pantoja, quien apostó porque su hermano "ha dado pie a todo el mundo a hablar", al contrario que su madre.

Sin embargo, tras ver el vídeo, Chabelita ya no estaba tan tranquila, sino que apenas pudo contener las lágrimas, enfadada. "¿Tú crees que es normal eso, todo lo que está saliendo? No lo veo normal. No es justo. Si las cosas se tienen que hacer, se hacen de otra manera", protestó la concursante, quien añadió que "no me parece normal lo que estoy viendo" y consideró que "no hace falta que todo el mundo conozca estas cosas". "Esto viene por el dinero. No es por el cariño", opinó la concursante, quien recordó que, cuando ella reclamó "el cariño de mi madre, eso nadie lo entendió" y "me ponían a caldo". "Estoy viendo está situación y mi hermano probablemente tenga razón, estará diciendo la verdad, no estoy justificando los actos de ninguno. Pero esto que estoy viendo se está yendo de las manos", declaró Pantoja. "¿Hace falta remover el pasado y que salgan todos a hablar de cosas muy fuertes? No doy crédito a lo que está pasando", confesó la concursante, quien vaticinó por que "se ha abierto la caja y parece que no para. Cuanto más hable, más van a seguir".

"No hay comunicación"

Jorge Javier habla con Isa Pantoja sobre el conflicto de su familia en 'La casa fuerte 2'

A continuación, Isa pudo ver algunas declaraciones que su padre había lanzado en 'Viva la vida' esa misma tarde, entras las que reprochaba a su madre que "echa la culpa de todo a mi mujer. La culpable eres tú". "No he escuchado nunca que mi madre haya hablado mal de Irene. Siempre la ha defendido. Siempre han tenido mucha complicidad", declaró Chabelita, quien encontró lógico que Rivera "se posicione con su mujer", dado que era "quien ha estado apoyándole día y noche". Además, la concursante vio cómo su hermano recordaba la llamada de su madre durante su visita a 'Sábado deluxe', tras lo cual criticaba que la tonadillera empezó "a hablar con los periodistas fuera de cámara" varios días más tarde.

"No le puedo quitar la razón una cosa es que me parezca mal y otra que sea mentira", reconoció la concursante, tras lo cual aclaró que "mi madre no sabe llevar estas situaciones, le superan, porque no quiere darse cuenta de que es una realidad. Lo que hace es omitirlas". "No hay comunicación. No tenemos confianza", confesó Pantoja, quien aseguró que "no estoy diciendo que sea su culpa, también es nuestra". "La cosa se va liando y mi madre en vez de arreglarlo con nosotros, llama a un periodista y es su manera de desahogarse. Da su versión de esa manera, cuando en realidad está equivocada, porque lo que hay que hacer es comunicarse", apuntó la concursante, quien insistió en que "la comunicación lo es todo y se empieza desde el principio, es el fallo que hay".