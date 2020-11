Mahi Masegosa no tiene sexo con su novio Rafa en 'La casa fuerte 2' por culpa de Jorge Javier Vázquez

Una vez más, Mahi Masegosa está aportando grandes momentos en un reality. La diseñadora ya conquistó a la audiencia de 'Supervivientes' por su naturalidad y positivismo, algo que se está repitiendo durante su participación en la segunda edición de 'La casa fuerte'. La influencer tiene una manera de ser que cualquier cosa que diga resulta adorable y poco dañina, por eso no ha tenido reparos en sincerarse con Jorge Javier Vázquez y decirle el motivo por el que no mantiene relaciones sexuales dentro del reality con su pareja, Rafa Moya.

Mahi Masegosa y Rafa Moya en 'La casa fuerte 2'

La diseñadora no está tan cómoda con la situación, a pesar de que ha tenido la oportunidad de tener sexo con su pareja de forma íntima cuando han sido los ganadores de la 'suite' de la casa. Por eso, Jorge Javier Vázquez quiso conocer el motivo por el que Masegosa se niega a realizar dicho acto en el reality después de casi un mes desde que comenzó el concurso: "La culpa la tienes tú, Jorge", soltaba la concursante de 'La casa fuerte 2'.

En un principio la influencer comentó que era por "respetar a su familia": "Sí, porque si no me excomulga y me desheredan", comenzó la diseñadora. Sin embargo acabó soltando lo que realmente pensaba y que muchos otros concursantes e invitados de los programas presentados por Jorge Javier Vázquez han sentido alguna vez: "Porque luego vienes y nos haces un interrogatorio: ¿Y dónde te pones? ¿Y quién da? ¿Mortero o monedero?... Y yo paso de eso", confesó la exparticipante de 'Maestros de la costura'.

"Como sé que vas a rascar, pues yo me quedo quieta"

A pesar de que Rafa Moya sí que está dispuesto a mantener relaciones en la casa, Masegosa lo dejó muy claro: "Porque si yo lo hago y tú te callas, pues bueno, pero como sé que me vas a rascar, pues me quedo quieta". El conductor de 'Sábado deluxe' se echó a reír sin plantearse la pulla que le acababa de soltar Masegosa: "Vais a acabar fatal entonces", comentó Vázquez siguiendo con las bromas habituales y preguntándoles igualmente a la pareja algún detalle de su vida sexual.