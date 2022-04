Marta Riesco se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la prensa del corazón en las últimas semanas. Su noviazgo con Antonio David Flores acaparó la atención del foco mediático, pero casi lo logró más su posterior ruptura el pasado 8 de abril. Después de este duro palo, sumado a su salto a la música con "No tengas miedo" y sus paseos por los programas donde trabaja, la periodista ha decidido que es hora de darse un respiro.

Marta Riesco

La reportera de 'El programa de Ana Rosa' ha compartido una publicación en sus redes sociales donde ha explicado cómo se encuentra tras los últimos acontecimientos: "Necesito evadirme de todo... De tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce", comenzaba escribiendo. "Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos".

De este modo, Marta Riesco aseguraba que va a tomarse "unos días para encontrarme y refugiarme en los míos". Ella, que se define como una mujer "valiente, fuerte" y que lo ha dado todo "por la razón más maravillosa y poderosa que existe, el amor", parece que empleará los días festivos de Semana Santa para coger fuerzas: "Volveré con la misma luz y con la misma alegría que me caracteriza. [...] No tengo miedo, solo he perdido un poco de fuerza y muchas ganas. Me voy a recuperarlas. En nada estoy de vuelta. Elegid la salud mental por encima de todo y de todos".

Unos días muy movidos para Marta Riesco

La periodista ha compaginado su labor de colaboradora en 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya son las ocho' con las últimas polémicas que la han rodeado. Después de su ruptura, que ha coincidido con su cumpleaños, habría vivido un fuerte altercado con Belén Esteban en los exteriores de Mediaset España. A esto se le suma ver cómo Antonio David Flores no contesta a sus llamadas y habría dado a entender que no reconoce a Marta Riesco, a quien compara con Maléfica.