El culebrón montado en torno a Marta Riesco y Antonio David Flores sigue acaparando minutos en televisión. Después de la ruptura en 'Ya son las ocho' y de su mensaje en 'Viva la vida', la periodista se ha sentado en 'El programa de Ana Rosa' para actualizar cómo se siente después de menos de 72 horas de poner fin a su polémico noviazgo. "Conforme han ido pasando los días, la situación ha ido empeorando porque pensaba que si ves a tu novia llorando y en televisión, sabiendo que soy una mujer fuerte, yo por lo menos hubiese hecho algo para hacerme sentir mejor", explicaba entre lágrimas.

Marta Riesco, destrozada en 'El programa de Ana Rosa'

Visiblemente afectada, Riesco pensaba que iba a tener una llamada por parte de su expareja, la cual no se ha producido pese a que ella sí que lo ha llamado y le ha escrito. Sin embargo, afirma que no es solo a ella a quien no contesta: "Sé que no está bien psicológicamente por todo lo que le ha pasado este último año y quizá este último aprieto en el que se vio entre tener que elegir, que no era entre los niños y yo, era otra presión".

"Fui a 'Viva la vida' porque tenía el compromiso con Mediaset por la canción. [...] Intenté aparentar que estaba mejor. Hoy me he levantado bastante mal. Para mí es una situación muy difícil porque no quiero victimizarme ni hacer ver que es una persona que no está actuando bien", aclaraba. "He luchado como una jabata con todo, me he tirado a todo el mundo encima y no me ha importado porque me parecía que si hay algo en la vida por lo que hay que luchar es el amor, pero me siento muy decepcionada. No puedo justificar lo que está pasando".

Halagos a Antonio David Flores

Pese al enfado que siente hacia Flores y señalarlo como el culpable de todo, la reportera sigue excusándolo: "No estoy diciendo que sea mala persona ni mala. Estoy enamorada de una persona que considero que es extraordinaria. Solo estoy diciendo que esto ha sido algo televisado, por desgracia [...]. La culpa la tiene él porque es la persona que tiene que poner las cartas sobre la mesa como lo he hecho yo, aunque no se nos han puesto las cosas fáciles".

Marta Riesco junto a Ana Terradillos en 'El programa de Ana Rosa'

En esta línea, Riesco ha dejado claro en varias ocasiones que Antonio David Flores es "un padrazo" y que, obviamente, sus hijos son su prioridad. "Él no puede hacer más cosas de las que ya ha hecho, pero me merezco más cosas de las que se están haciendo. Él puede hacer más cosas, pero no se le están permitiendo porque es un padrazo", soltaba, dejando entrever que Olga Moreno es la que está detrás de todo. "Lo que no puedo, después de 8 meses, es estar encerrada en una casa para no hacer daño a otras personas".

Marta Riesco ha asegurado estar muy cansada de haber esperado tanto tiempo para poder actuar como pareja junto al ex guardia civil: "Tocaba el momento de que yo disfrutara [...], hacer cosas que hacen las parejas, he respetado los tiempos por él y en el último escalón no ha podido ser". Según ella, el detonante de todo ha sido la presión que recibe por ambas partes: "La posición de esta persona es muy complicada porque está batallando entre dos cosas muy fuertes: el amor que siente por mí y las circunstancias como están en el otro lado".

¿Hay posibilidad de reconciliación?

Los colaboradores presentes en el plató de 'El programa de Ana Rosa' eran muy claros: ¿es solo una crisis o una ruptura definitiva? Marta Riesco dejaba claro que, de momento, para ella no hay posibilidad de continuar, dado que él no le coge el teléfono. "El motivo de esta ruptura lo he dicho: él no ha tomado la decisión que creo que debería haber tomado acerca de lo de mi cumpleaños. Esto no es una pataleta de niña pequeña. Llevo mucho tiempo aguantando y esperando ese momento de salir a la calle con mi novio". Eso sí, desvelaba que esta no era la primera crisis similar que habían vivido.

Los tertulianos aclaraban que dos días antes de la ruptura ya se la veía muy nerviosa, a lo que ella contaba: "Cuando estábamos en nuestra casa, se tuvo que ir más pronto de lo que debía por unas cosas personales. Ahí me di cuenta de que faltaban horas para mi cumpleaños y que no iba a estar". Por esa razón, cambió el cumpleaños al sábado, pero el miércoles comenzó a comprender que era muy probable que no asistiera al evento, lo que le hizo ponerse en lo peor.

Rocío Flores no tiene nada que ver

Marta Riesco ha puesto todos estos días el foco en Antonio David Flores como responsable de la ruptura. Una de las teorías existentes giraba en torno a que Rocío Flores había lanzado un ultimátum a su padre, hecho que ha desmentido categóricamente la también cantante: "Rocío Flores no tiene nada que ver con esto. Vamos a quitarla de aquí. La chica me ha cogido el teléfono, me ha estado consolando, hemos estado hablando. Respeta la decisión que ha tomado su padre".