El pasado 8 de abril, 'Ya son las ocho' fue testigo de la ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores. La periodista, dolida por la ausencia del exagente de la guardia civil en su cumpleaños, decidió poner fin a su relación en directo. Tras este acontecimiento, Riesco decidió abrir sus sentimientos en 'Viva la vida'.

Emma García y Marta Riesco en 'Viva la vida'

"Lo que dije lo dije porque lo sentía, no lo procesé", comenzó a narrar la colaboradora, dejando claro que la idea del cumpleaños fue por parte por los dos. A su vez, añadió que el motivo de la ausencia del malagueño no tenía suficiente peso para ella y que, además, fue minutos antes del directo cuando confirmó que realmente no iba a acudir: "Cuando un amigo suyo me confirmó que estaba en Málaga, fue cuando perdí la esperanza", confesó.

Riesco aseguró que no ha hablado con él desde este suceso: "A él le habrá sentado mal que yo lo haya dicho, creo. Quizás el habría esperado que lo excusara", declaró, añadiendo que no se arrepiente de sus palabras. "Me arrepiento de haber tenido tanta ilusión en algo y que al final no se llevara a cabo, porque yo he luchado muchísimo (...). Me he jugado mucho, me he jugado la carrera, el prestigio también, se me ha ridiculizado después de haber dicho todo esto y creo que me merecía por lo menos ese momento", explicó.

Zasca a Antonio David Flores

Por último, Emma García animó a la periodista a mandarle un mensaje a Flores: "No quiero hacer un circo de esto, pero me daría mucha pena que, después de lo lejos que hemos llegado él y yo y todo lo que hemos luchado por nuestro amor, termine de esta manera. Pero bueno, es verdad que yo he hecho todo lo que podía hacer y para mí no tenía una excusa realmente para faltar el viernes. Supongo que él también tendría que haber dado un golpe en la mesa que no lo ha dado", sentenció.

Olga Moreno, ¿razón de la ausencia?

Aunque no ha querido ahondar mucho en el motivo de la ausencia de Antonio David Flores, todo apunta a que Olga Moreno fue quien pidió a Flores que se quedara en Málaga. Parece ser que Moreno se encontraba mal tras someterse a una liposucción y le pidió a su expareja cuidar de sus hijos porque ella no se encontraba en condiciones.