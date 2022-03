El primer fin de semana de marzo trajo consigo una curiosa investigación, con 'Socialité' encontrando el baño donde Marta Riesco graba tantos minutos de contenido frente al espejo. Asimismo, el formato tomo la decisión de rebautizar las instalaciones como su camerino particular, avisando a todos los trabajadores de Mediaset de que estarían entrando en ese lugar tan aclamado desde las redes sociales.

Marta Riesco y su "camerino"

Aunque la periodista ya se pronunció a través de su perfil de Instagram, poniendo sobre la mesa la nula gracia que le había producido, Riesco encendió la cámara para conectar en directo con 'Ya son las ocho'. El formato vespertino de Unicorn Content consiguió sus explicaciones en primicia: "¡Me da risa que el redactor que se queje sea un hombre!", comenzó aseverando. Asimismo, entonó "el mea culpa" para explicar por qué ocupa el baño: "Me hago un premaquillaje a las 05:00h y, después, me vuelvo a maquillar cuando me toca hacer un directo, un plató o lo que sea", prosiguió.

Sin embargo, digno de mención es que Riesco vio conveniente contar "lo más fuerte" que ha ocurrido tras las puertas del que ya es conocido como su camerino: "Yo también he visto a otras compañeras lavando el táper de la comida, que eso me parece todavía más asqueroso", sentenció. También quiso recalcar que emplea tanto tiempo arreglándose a consecuencia de la pandemia y el cierre de los servicios de maquillaje en Mediaset.

"Otra cosa es intentar vejarme y ridiculizarme"

Cabe destacar que no es la primera vez que aparece un cartel en esos inodoros avisando de que era un lugar muy frecuentado por la periodista: "Un día veo como a las 06:00h un cartel que pone 'El camerino del programa de MR'. Claro, yo me quedo así y digo: 'Ostras... Qué tontería más grande ha hecho esta gente'", comunicó. Sin embargo, llegó a contar que no se dio por aludida hasta días después, cuando tomó conciencia de que las siglas eran las de su nombre.

Mientras se mostraba sonriente y vivaracha, Marta Riesco prosiguió narrando su particular anécdota: "Quité el cartel y me fui a buscar al autor. [...] Una cosa es que digáis que me maquillo, que me parece muy bien, y otra cosa es intentar ridiculizarme, vejarme, pasar vergüenza...", sentenció. No obstante, se dirigió hacia sus compañeros para lanzar una reflexión: "Si alguien tiene un problema, que lo hable conmigo y no cuelgue un cartel". Cabe destacar que su intervención no se produjo con frialdad o rencor, sino todo lo contrario.

Ha creado escuela con sus bailes frente al espejo

Miguel Ángel Nicolás tuvo una ocurrencia: organizar grupos que visitasen su "camerino", precisamente por haberse convertido en un lugar de "culto". Al segundo, la reportera de 'El programa de AR' se mostró muy orgullosa de haber "creado escuela" entre sus seguidores, quienes le envían diariamente fotografías y vídeos en diferentes lavabos de la geografía española.