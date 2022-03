José Antonio Canales Rivera ha vuelto a 'Sálvame' tras su intenso drama con el programa por unas filtraciones telefónicas que no le gustaron nada al extorero, acerca de su supuesta relación con otra mujer mientras estaba con la que era su novia antes de entrar a 'Secret Story: La casa de los secretos'. A Rivera no le hizo mucha gracia estas informaciones y, molesto, decidió abandonar el programa de La Fábrica de la Tele sin despedirse de ninguno de los colaboradores.

Canales Rivera

Este enfado le duró poco porque volvió a retomar su puesto de colaborador donde no le ha quedado más remedio que entender en qué consiste un programa como 'Sálvame'. Eso sí, piensa que no se merecía todo lo que le ocurrió, a pesar de saber que su actitud con otras mujeres también ha sido de mal gusto. "Para nada lo recibo como un ataque personal, es un programa que lleva muchos años funcionando, estoy como colaborador y si me toca, me toca", ha expresado frente a Jorge Javier Vázquez.

El extorero aprovechó su visita a 'Sálvame' para hablar de las "muchas cosas que tiene en la cabeza", sus proyectos y su familia. Todo dio un giro completo cuando apareció Kike Calleja para hablar de las diversas exclusivas que tenía del extorero, donde se descubrió que a Rivera le seguían saliendo amantes por todas partes.

El tonteo de Canales Rivera y sus amantes

Kike Calleja aseguró que habría estado tonteando con dos amantes que no eran otras que Marta Riesco y una redactora del programa. La reacción del colaborador no se hizo esperar ante estos supuestos romances: "No creo que haya tonteado con ella. No tengo ni idea. No sé quién es Marta Riesco, de verdad. Yo he hablado por Instagram con 14 o con 20... No la conozco. No he tenido nada con ella".

Respecto a su otro romance con una compañera de redacción de 'Sálvame', el extorero ha intentado salir del paso: "Esto ya es como cada tarde. Os habéis propuesto hacer de mi vida un chuleo, me parece estupendo. Yo puedo hablar y puedo interactuar y puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Le he faltado el respeto en algún momento? ¿Me quieres hacer pagar otra vez el mismo peaje? Lo hecho, hecho está", ha zanjado.