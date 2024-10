Por Pablo Fernández Pérez |

La rivalidad entre Marta Riesco y Anabel Pantoja es algo bien conocido entre los fans de 'Sálvame'. El enfrentamiento ocurrido a principios de 2022 tuvo lugar a raíz de una declaración de Pantoja en la que dejaba caer que había visto a Riesco con otra chica teniendo un momento subido de tono en un sofá de Cantora. De inmediato, Marta Riesco anunció en directo que iba a denunciar a la sobrina de Isabel Pantoja por lo que había dicho, y así fue.

Víctor Sandoval y Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos Shhh'

En el programa del pasado 25 de octubre de ' Ni que fuéramos Shhh ',. Acosta confirmó que estuvo allí cuando, supuestamente, ocurrió el episodio, y: la primera es que no sucedió nada, la segunda es que se estaban "morreando", y la tercera es que "en el sofá pasó de todo".

Javier de Hoyos, Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés y Kiko Matamoros no pudieron evitarlo, e intentaron recrear lo sucedido de una forma muy paródica que a Riesco no le hizo mucha gracia. Los colaboradores comenzaron la broma con la primera y tranquila versión, y acabaron con Matamoros abalanzándose encima de Sandoval simulando una postura sexual. Después, la gran mayoría de los allí presentes votaron que la opción más probable fue la tercera.

Marta Riesco, aunque no estuvo en el plató, lo tuvo claro: lanzó un contundente ultimátum a sus compañeros desde sus redes sociales. "Solo quiero decir que lo que se está diciendo en el programa en el que trabajo en Canal Quickie es absolutamente falso. Si se sigue recreando o cachondeando de algo que está pendiente de juicio, dejo el programa para siempre", amenazaba la reportera.

Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos Shhh'

Pero no quedaba ahí la cosa, ya que se dirigía también directamente a Javier de Hoyos y a Kiko Matamoros: "Javier de Hoyos y Matamoros o rectifican o se sentarán también en un juzgado". Seguidamente, Hoyos se disculpaba ante la reportera: "Sabemos que Marta está dentro de un proceso judicial y hay ciertas cosas que no le vienen bien que se recreen. Marta, eres nuestra compañera y te queremos muchísimo. No vamos a recrear cosas y lo vamos a dejar aquí".

Kiko Matamoros no lo ve así

Tras la disculpa de Javier de Hoyos, Kiko Matamoros quiso expresar su disconformidad ante las palabras del periodista: "Somos profesionales de esto, si no tenemos sentido del humor, nos podemos dedicar a otra cosa. Nadie nos obliga ni a venir aquí, ni a participar de esto, ni nada", decía. "Lo que hemos hecho todo el mundo entiende que es una broma, y el que no entienda que esto ha sido un sketch, el problema lo tiene él. Ni yo, ni tú, ni nadie más", sentenciaba y concluía el colaborador.

Sin embargo, la periodista seguía mostrando su indignación en redes sociales, donde compartía el extracto de la disculpa de sus compañeros: "A los únicos que perjudica bromear con esto es a vosotros, Canal Quickie. Javi de Hoyos, pensaba que ibas a pedir perdón por la cagada al igual que Matamoros. Esto no es una rectificación".