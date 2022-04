Rocío Flores se sentaba como colaboradora en 'Ya son las ocho', donde fue preguntada, entre otras cosas, por su perspectiva sobre el fin de la relación entre su padre y Marta Riesco, que se produjo justo cuando iba a celebrarse la fiesta de cumpleaños de la popular reportera.

Rocío Flores, colaboradora de 'Ya son las ocho'

En primer lugar, la joven quiso poner en valor la actitud que estaba tomando la reportera de 'El programa de Ana Rosa': "No tengo absolutamente nada que ver. Entiendo que ella haya tomado la decisión de alejarse, porque a veces eso es bueno[...]. Creo que nadie lo está pasando bien, y estamos aprendiendo a llevarlo de manera improvisada", se sinceraba Flores, que aseguraba no estar atravesando por un momento fácil por los duros momentos que atraviesa su padre.

Por su parte, dice que no le sorprendió la ruptura de la pareja: "Ella es así. Marta tiene esa forma de ser, es muy efusiva. En cada momento, lo que piensa, lo dice". Isabel Rábago quiso hablar sobre el cumpleaños que celebraba Riesco ese fin de semana que la relación acabó, mostrando que no le cuadraba que el viernes no supiera que no iba a ir al cumpleaños, cuando en realidad se encontraba en Málaga: "Sí, llevas razón, yo sabía que no iba a venir", confesaba Flores, que afirmó haber mentido en el programa matutino.

Finalmente, la hija de Rocío Carrasco atestiguó no conocer cuándo se enteró de esto: "No sé si desde el jueves o el viernes, pero antes de que pasara el cumpleaños, yo sabía que no iba a venir". No obstante, Pepe del Real ha anunciado en 'El programa de Ana Rosa' que Riesco no sabía que el malagueño no iba a personarse allí: "Antonio David no se lo confirma hasta las 8 de la tarde", decía el periodista, por lo que parece que apuró hasta el último momento para avisarla.

La relación de Olga Moreno y Antonio David Flores

Rocío Flores quiso recalcar la buena sintonía que sigue existiendo entre ambos: "Por el beneficio de los niños, yo creo que es superimportante. El hecho de ser una familia lo vamos a ser siempre. Ahora están separados, y el tiempo que diga cada uno con quién debe estar", afirmaba la joven. No obstante, aunque la antigua pareja no muestra signos de haber vuelto a reconciliarse, parece que la relación entre los dos sigue siendo cordial y cercana.