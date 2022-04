La tensión que hay entre Antonio David Flores, Olga Moreno y Marta Riesco sigue en el punto de mira. Mientras que la periodista está refugiada en su pueblo tras romper definitivamente con el exconcursante de 'Gran Hermano VIP 7', los andaluces han estado pasando las vacaciones de Semana Santa en compañía mutua.

Olga Moreno, en 'Viva la vida'

Para poder captar en directo a la pareja, un equipo de 'Viva la vida' se desplazó hasta Málaga para ver qué estaban haciendo durante sus vacaciones. Objetivo cumplido, pues el programa de Cuarzo Producciones grabó a Olga Moreno hablando por teléfono sobre de la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'.

Una experta en lectura de labios trató de averiguar qué era lo que escondía esa conversación, a lo que se pudo conocer el enfado de Moreno por estar en medio de esa relación que hubo entre Flores y Riesco: "Que no, que no, hombre, me dijo que lo hablaba con Marta y luego me decía... [...] A ver, que no me gusta, vamos, que yo no soy así". Harta de la situación, finalizó su conversación telefónica exhausta por lo que estaba ocurriendo: "No puedo más", sentenció.

Marta Riesco encerrada

Con todo lo que está sucediendo, la periodista de Telecinco tomó la decisión de apartarse de la primera línea mediática, poniendo en marcha una escapada a su pueblo, El Romeral, en Toledo. La colaboradora se encontraba junto a su familia y encerrada, mientras intenta superar su ruptura con Antonio David Flores, pero parece que Olga Moreno no se lo está poniendo nada fácil.