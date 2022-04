Antonio David Flores ha vuelto a aparecer públicamente tras su ruptura con Marta Riesco, y lo ha hecho exactamente siete días después de que su antigua pareja explicara los detalles del fin de la relación en 'Ya son las ocho', donde se le escaparon las lágrimas. No obstante, el malagueño sigue instalado en tierras andaluzas, lo más alejado posible de la reportera de 'El programa de Ana Rosa'.

Antonio David Flores, hablando para los micrófonos de 'Viva la vida'

El exmarido de Rocío Carrasco se ha quejado de la prensa allí presente, que no ha dudado en preguntarle todo lo posible acerca de cómo está lidiando con la ruptura. Flores, por su parte, parecía bastante molesto: "Lleváis nueve días en la puerta de mi casa. Ni en Semana Santa nos dejáis", decía sin dejar mediar palabra a la reportera de 'Viva la vida'.

El andaluz quiso seguir justificando su negativa a dar más información: "No voy a responder a vuestras preguntas. No me sienta mal el hecho de que me preguntéis. Yo entiendo que a ti te siente mal que no te conteste", decía el excolaborador de 'Sálvame', que se negó tajantemente a mostrar ningún ápice sobre cómo está viviendo los primeros días sin la madrileña.

Riesco, completamente desolada

La colaboradora de 'Ya son las ocho' no está pasando por sus mejores momentos, por lo que ha decidido tomarse un descanso tanto de redes sociales como de su trabajo. Riesco publicó un post en Instagram donde dejaba claro que necesitaba un respiro: "Necesito evadirme de todo, de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones. Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz, a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos", afirmaba la periodista, que todavía no ha puesto fecha a su regreso.