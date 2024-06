Marta Riesco, en el primer polígrafo de 'Ni que fuéramos Shhh': "No mentía por Antonio David, me engañaba"

Por Alejandro Burrueco Marín |

La poligrafista Conchita Pérez ha acudido a 'Ni que fuéramos Shhh' para someter a Marta Riesco al primer 'Poli Shhh' del formato, siguiendo la icónica sección de 'Sálvame deluxe'. La periodista se ha enfrentado a tres tipos de preguntas: las que le han formulado desde el programa, las de los espectadores y las que se ha hecho ella a sí misma. Pese a que Riesco ha contestado a todo con seguridad, entre sus múltiples verdades ha caído alguna mentira en las preguntas que María Patiño definía constantemente como "top".

La primera mentira del polígrafo de Marta Riesco

", ha sido la primera pregunta en la que Riesco ha dicho la verdad con su "sí", pese a que afirma que Antonio David Flores le negaba todo. La periodista sentía que Flores la trataba de "loca" al igual que a Carrasco y ahora se siente identificada con ella. "¿Te produce rechazo Rocío Flores ?",

La segunda mentira también ha llegado con una pregunta sobre la hija de su expareja al negar que crea que su padre le tenga miedo: "La palabra miedo la veo con un significado muy de terror, aunque me he dado cuenta de que miedo también son las reacciones de alguien". "¿Sigues hablando con Antonio David?", ha sido la pregunta a la que ha contestado un "no" que ha tenido que matizar, pese a decir la verdad, puesto que ella se ha intentado poner en contacto con él a través de su correo electrónico, pero no ha obtenido respuesta. No obstante, ha asegurado que fue él quien le pidió una segunda oportunidad cerca del cierre de 'Sálvame'.

"¿Empezaste tu relación con Antonio David para obtener mayor notoriedad?", ha sido la pregunta que ha provocado una confrontación con Kiko Matamoros que no se creía que hubiera amor en su relación, aunque sí le guste la televisión. "No mentía por él, me engañaba", ha respondido a la pregunta de si Flores la había utilizado para filtrar información que pudiese perjudicar a Rocío Carrasco. De hecho, Riesco cree que el exmarido de Olga Moreno estaba con ella por su puesto de reportera en 'El programa de Ana Rosa' y que le dejó justo cuando perdió su trabajo.

La polémica parece no haber sido muy rentable a Riesco ni a nivel psicológico ni económico porque no ha ganado más de 30.000€ vendiendo su historia, pese a los diferentes posados con Flores: "No me ha dado la parte que me dijo que me iba a dar". Confirma también que sabe "con seguridad" que Antonio David Flores la ha engañado económicamente.

Las relaciones de Marta Riesco

"No hay reportera en el mundo que no se haya liado con alguien que haya entrevistado", ha contestado diciendo la verdad cuando le han preguntado sobre el tema, nombrando únicamente al futbolista Karim Benzema y guardándose otros dos nombres. Además, Riesco ha confirmado que no ha mantenido relaciones sexuales en las instalaciones de Mediaset "de ningún tipo", pero que "sí" ha tenido una "relación sentimental" con alguien de la cadena, cuyo nombre empieza por "c" y no es Christian Gálvez.