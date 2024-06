Por Beatriz Prieto |

La tarde del martes 18 de junio, Marta Riesco se estrenó como colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh', donde habló de su nueva relación sentimental. Además, el programa recibió por primera vez en plató a Conchita, casi dos semanas después de que se confirmara su fichaje, momento en el que la madrileña aceptó someterse a su polígrafo, algo que la audiencia podrá ver en la emisión del lunes 24 de junio.

Conchita visita 'Ni que fuéramos shhh' antes de estrenar el polígrafo con Marta Riesco

"¿Tú te harías un poli?", planteó María Patiño en la "happy hour" del programa. "Me lo haría, pero", admitió Riesco, a quien la presentadora entender "tus reservas", para después plantearle por qué no se fiaba del polígrafo. "Porque he visto cosas que... yo a Conchita le mando un beso, que seguro que es una gran profesional, pero".

"No siempre acierta y me da miedo que lo hagáis conmigo", añadió Riesco. "Aquí hay una verdad: si tú te lo haces, con todas las consecuencias pero con la libertad de que tú después puedas matizar y decir lo que quieras. Sabes ya como es esto y no te tienes por qué callar", le recordó Patiño, antes de preguntarle de forma definitiva si "tú te lo haces". "Yo vengo comprometida a darlo todo y si tengo que hacerme el poli, me lo voy a hacer bajo todo 'riesco'", se comprometió la madrileña, con humor.

Tres tipos de preguntas

El programa recibió entonces a Conchita, con quien Patiño compartió las palabras de Riesco: "Dice que lo va a hacer, pero que no se fía del polígrafo". "Lo haré con todas las garantías para que veas que funciona", prometió la poligrafista. Asimismo, David Valldeperas aprovechó para anunciar una importante novedad para el polígrafo, que se celebraría el 24 de junio.

"En esta nueva etapa, vamos a introducir algunos cambios y las preguntas van a estar divididas en tres áreas: personas populares, que podríais ser vosotros, harán preguntas; personas que nos están viendo, podrán hacer preguntas a través del chat; y también habrá preguntas preparadas por el extraordinario equipo de guionistas de este programa", anunció el director, quien pidió a los espectadores que "a lo largo de esta semana os pediremos que hagáis preguntas vosotros, para ir haciendo una selección".