Marta Riesco se pone seria y toma una decisión sobre su relación con Antonio David Flores

La relación entre Marta Riesco y Antonio David Flores parece que está volviendo a resurgir. El pasado viernes 22 de abril de 2022, ambos celebraron el cumpleaños del exagente de la Guardia Civil y alargaron su cita hasta el día siguiente, momento que captó 'Viva la vida'. Después de que una declaración de amor en redes por parte de la periodista confirmase la reconciliación, Flores volvió a Málaga y se reencontró con su madre y Olga Moreno. Tras este encuentro, Riesco se ha sentado en el plató de 'El programa de Ana Rosa' para hacer unas declaraciones.

Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa'

La colaboradora se mostró muy tranquila ante las imágenes de su actual pareja con su exmujer porque lo tienen todo hablado: "Yo creo que esta imagen nos favorece a todos en realidad porque es una imagen de armonía entre una expareja que está muy bien hasta el punto de que le invita al cumpleaños", declaró, añadiendo que él tenía claro que iba a celebrar su cumpleaños con sus hijos porque son su prioridad y el es "un padrazo".

En cuanto a la razón por la que ella no ha sido invitada a esa celebración, la también cantante afirmó que no era el momento porque cada uno tiene tiempos diferentes y ella no había hecho las cosas del todo bien respecto a su familia: "¿Qué a mi me habría encantado estar? Por supuesto, pero yo entiendo que en ese momento hay que favorecer a los más pequeños y demasiado bien está la situación como para provocar una situación incómoda el día de su cumpleaños", sentenció.

No va a hablar más sobre el tema

Durante el transcurso de su entrevista en 'El programa de Ana Rosa', la periodista tomó una tajante decisión sobre la exposición de su relación con el exagente de la Guardia Civil: "Por respeto a mí, a mi relación, a la familia de él y a mi carrera, hoy será la última vez que hable de mi relación con Antonio David", zanjó, añadiendo que solo hablará sobre el tema lo que tiene acordado en 'Ya son las ocho'.