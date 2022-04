Parece que a Marta Riesco se le siguen acumulando los frentes abiertos. Por si tuviera poco con su reconciliación, o no, con Antonio David Flores, y con la presencia de Rocío Flores y Olga Moreno, ahora la reportera comienza una guerra mediática con su examiga Isa Pantoja.

Marta Riesco, en 'Ya son las ocho'

Pantoja afirmó que la reportera y Antonio David flores llevaban dos años de relación, algo que molestó a Riesco. "Hemos tenido una relación muy cercana, muy íntima. De hecho, ha estado en mi casa, la hemos estado cuidando muchísimo mi familia. Vamos, ha tenido una relación prácticamente más que de amiga, de familia", decía sobre Pantoja.

Riesco aseguró que llevan más de tres años sin mantener ningún tipo de relación, por lo que no estaría informada de su vida: "Me sorprende muchísimo que haya dado ese dato del tiempo que llevo con él. (...) Si tiene algún tipo de prueba o algo estaría muy bien que la sacara", retaba.

"Me molesta porque ella no tiene ni idea del tiempo que llevo", decía tras reiterar que Pantoja había mentido. "La conozco. Ella no da puntada sin hilo y esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto de su mente. Ha dicho: 'Voy a decir esto a mi examiga', cosa que me parece muy mal". Además, aseguró que "ese datito, en ese momento, me parece que es de tener mala leche".

El enfado de la colaboradora iba en aumento e incluso llegó a amenazar con contar cosas de Pantoja: "Yo sí que sé bastantes cosas tuyas. A mí me gustaría mucho que se explayara ella en otras relaciones también". "¿Suyas?", preguntaba Sonsoles Ónega. "Claro", respondía Riesco.

Ultimátum a Isa Pantoja

Marta Riesco confirmó que le había mandado un mensaje a su examiga, que nunca llegó a contestar. "Yo lo voy a dejar ahí y le voy a dar la oportunidad a ella de que el próximo día, cuando la tengáis aquí, diga por qué ella cree que yo llevo ese tiempo con esta persona, y también le voy a dar la oportunidad de que rectifique", sentenciaba.