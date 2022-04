La relación entre Marta Riesco y Antonio David Flores está en el candelero desde que la periodista rompiese con él en directo en 'Ya son las ocho' por no acudir a su cumpleaños. Tras varios días de incertidumbre, las cámaras de Viva la vida' captaron unas imágenes en las que se les veía muy juntos de nuevo, lo que podría haber confirmado una reconciliación. Ante este metraje, Olga Moreno parece haber reaccionado.

Olga Moreno en la final de 'Supervivientes 2021'

Según una fuente muy cercana, como recogía Lecturas, la andaluza habría sido la culpable de la ausencia de Flores en el cumpleaños de la periodista y de la posterior ruptura: "Si sigues casado conmigo no puedes presentarte en público con otra mujer", fue la frase que Moreno habría pronunciado a modo de ultimátum, provocando que este cambiase sus planes y se quedase en Málaga con sus hijos.

Como confirmó Raquel Bollo en 'Viva la vida' el 24 de abril, la reacción de Moreno pasaría por no estar en el debate de 'Supervivientes 2022 ' del domingo 25 de abril, y por no acudir al cumpleaños de su todavía marido: "Entendería que por el día de su cumpleaños haga una comida con sus hijos, pero no entendería que no lo celebre con su pareja actual para celebrarlo con unos amigos", sentenció la colaboradora.

Los planes de Olga Moreno

A pesar de que Bollo no quiso ahondar más en el asunto, y se desconoce la verdadera razón del viaje de la andaluza a Madrid, todo apunta a que Olga Moreno no modifique su futuro a corto plazo por estos acontecimientos: "Olga Moreno irá a la feria de abril, seguro. Siempre ha bajado sin David. Tiene muchas hermanas y su grupo de amigas", anunció su amiga.