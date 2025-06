Por Almudena M. Lizana |

El 25 de junio de 2025, el Orgullo de Madrid 2025 anunció quiénes iban a ser las personas encargadas de dar el pregón el miércoles 2 de julio de 2025 en la plaza de Pedro Zerolo. Blanca Martínez Álvaro Jurado , protagonistas de ' Mariliendre ',

En cuanto se comunicó que los actores y actrices de la serie de Atresplayer iban a ser los pregoneros, muchos de los fans de la ficción echaron de menos a una persona: Martin Urrutia. El también cantante y finalista de 'Operación Triunfo 2023' ha interpretado a Jeremías en la producción de Suma Content creada por Javier Ferreiro y en 2024 ya participó en el pregón del Orgullo de Madrid junto a Juanjo Bona, Chiara Oliver y Violeta Hódar.

Martin Urrutia es Jeremías en 'Mariliendre'

Horas después, el artista vasco aclaraba su ausencia en el pregón de 2025 durante una entrevista con Los 40 principales. "Este año me pilla el Orgullo de Madrid en Francia, no puedo estar. Lo recuerdo muy bonito, muy especial, fue muy guay que contaran con nosotros. Este año estaré menos atento al Orgullo de Madrid porque me voy justo con mi madre de vacaciones a Francia", explicaba el de 'Nadadora'.

De esta manera, los fans de Martin Urrutia han entendido así su falta en este evento tan especial y necesario. En su charla con el medio ya mencionado, Martin ha asegurado que no cierra las puertas a participar en 'Tu cara me suena'. "No lo veía claro porque nunca había seguido 'TCMS', pero a raíz de ir como invitado con Yenesi, dije: 'Ostras, este programa es muy divertido, tienes que convertirte en otras personas'", exponía el joven, sin descartar el formato de Antena 3.

Martin Urrutia y Blanca Martínez en 'Mariliendre'

Polémica de Yenesi

Martin Urrutia acudió como invitado especial de 'Tu cara me suena' acompañando a su amiga Yenesi, donde se convirtieron en Ricky Martin y Kylie Minogue, por lo que sabe de primera mano todo lo que está trabajando la asturiana en el formato de Gestmusic. "Objetivamente lo está haciendo muy bien, imita muy bien. Es un programa y hay que tomárselo como es. Hay que hacer un equilibro y Yenesi tiene mucha expresividad dentro. (...) También es tele y da momentos icónicos", opinaba sobre la polémica de Yenesi con el jurado.