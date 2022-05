Marvel justifica el cambio de poderes de 'Ms. Marvel': "No encajaban"

Kamala no será la de siempre en 'Ms. Marvel'. Aunque buena parte del público quizá no esté muy familiarizado con la joven heroína, quien haya leído sus iteraciones en los cómics y, después, haya visto el material promocional de la serie de Disney+, habrá observado que se ha producido un cambio evidente en sus poderes. De hecho, esta ha sido una polémica recurrente que ha acompañado a la ficción desde hace tiempo, y el tráiler no ha hecho más que avivar el debate.

Iman Vellani en 'Ms. Marvel'

El origen de Kamala Khan en las viñetas, que data de 2014, la destapaba como inhumana al exponerse a la Niebla Terrigena, que le confería la habilidad de modificar su cuerpo, tanto al completo como extremidades concretas. Sin embargo, el tráiler de la serie de Marvel Studios parece indicar que sus superpoderes tienen un origen cósmico, que radica en un brazalete que le permite invocar una energía púrpura.

Ante las críticas surgidas por esa alteración en el origen del personaje, el principal responsable de la franquicia, Kevin Feige, ha explicado cuál ha sido el proceso creativo detrás de esta decisión. "Adaptamos los cómics, no es una traslación exacta", ha comentado el productor ejecutivo a Empire. "[Kamala] irrumpió en un momento muy específico dentro de la continuidad de los cómics. Ahora llega en un momento muy concreto dentro de la continuidad del UCM. Y esas dos cosas no encajaban", razona.

Por lo tanto, como cabía esperar, todo responde al encaje de Kamala dentro del Universo de Marvel, aunque la propia serie se encargará de resolver las dudas que queden en el aire. "Lo que descubriremos sobre el origen de esos poderes y cómo se formaron es específico del UCM", añade Feige, que no se olvida de las habilidades originales de Kamala: "Si quieres manos y brazos gigantes, bueno, están ahí en espíritu, aunque no de maneras elásticas, como de plástico".

El siguiente paso

Desde el 8 de junio podremos empezar a despejar incógnitas, ya que será el momento en el que 'Ms. Marvel' llegue a Disney+, pero seguramente tardemos mucho más en conocerla del todo. "Aborda el futuro de su historia mientras conecta con otras amigas que conocerá en la próxima película "The Marvels"", apunta Feige, recordando que la joven Iman Vellani forma parte del elenco de la secuela de "Capitana Marvel", que recientemente se retrasó al verano de 2023. "Está interesada en saber, 'Genial, ¿esto significa que soy Asgardiana? ¿Me golperon rayos gamma?' No, al parecer no es nada de eso. Tiene que ver con su pasado, su herencia y su linaje", sentencia el productor.