La cuarta edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' emitió su cuarta gala el miércoles 13 de noviembre, en Antena 3, una semana después de descubrir a Miguel Ángel Revilla y María José Campanario bajo las máscaras de Brócoli y Oveja. El programa recibió a otras dos nuevas máscaras, Cobra y Troll, que completaron una lista de concursantes de la que cayó Hipopótamo durante la primera tanda de la noche, cuando Javier Ambrossi acertó su identidad con el "delatador".

Tras debutar en el programa con "Old Time Rock & Roll" de Bob Seger,, después de sumar nuevas pistas. En la primera tanda, el concursante apuntó a una posible aparición en ' Los Simpson ', al igual que apuntó que, además de la primera canción que interpretó,

"Puedo correr hasta treinta kilómetros por hora", añadió Hipopótamo, quien se mostró en un ring de boxeo, señaló que "elegimos una pareja para toda la vida" y remató relacionándose con los premios Oscar. Junto al sonido de un ukelele, el cual "me trae recuerdos de mis viajes a Hawái", dichas pistas dieron pie a que una entusiasta Alaska apostara por que se trataba de Sylvester Stallone, Ana Milán se mantuviera con la teoría de que se trataba del actor Darko Peric, mientras que Javier Calvo apuntó al músico José María Cano.

En el caso de Ambrossi, el investigador sutilizó el "delatador" antes de lanzar su apuesta, con el fin de acortar distancias con su marido en el marcador de aciertos. "Tengo muchas dudas, pero es mi última oportunidad", confesó el investigador, para después bromear con que "no puedo convivir con mi pareja si gana este año". El madrileño explicó que "el ukelele para mí ha sido clave, porque una de las temporadas de una de sus míticas series la rodó en Hawai", en referencia a 'Los vigilantes de la playa', y apuntó a sus "carreras más míticas".

Hipopótamo luce grande y fuerte, pero en verdad es muy sensible, y pide que no le hagan daño con este "Baby Don´t Hurt Me" de los grandes @AnneMarie, @coi_leray y @davidguetta ¡Qué numerazo! 🤩👏



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OcPH0 #MaskSinger4 pic.twitter.com/PJpcDY0Hco